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माफिया विजय मिश्र की जमीन पर डिजिटल लाइब्रेरी में फंसा पेंच, अब Land Use बदलने के बाद ही बन सकेगी

By Digital Desk Edited By: Brijesh Srivastava
Updated: Thu, 20 Aug 2026 06:36 PM (IST)

प्रयागराज के अल्लापुर में माफिया विजय मिश्र से जब्त जमीन पर प्रस्तावित डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण होना है। आवासीय जमीन को लाइब्रेरी के अनुकूल बनाने के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण पहले लैंड यूज बदलेगा।

पीडीए माफिया विजय मिश्र की जमीन का भू-उपयोग बदलने के बाद डिजिटल लाइब्रेरी बनवाएगा।

पीडीए माफिया विजय मिश्र की जमीन का भू-उपयोग बदलने के बाद डिजिटल लाइब्रेरी बनवाएगा।

HighLights

  1. प्रयागराज के अल्लापुर में 500 वर्ग गज जमीन पर प्रस्तावित है लाइब्रेरी

  2. डिजिटल लाइब्रेरी में प्रतियोगी छात्रों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के अल्लापुर (भरद्वाजपुर) में माफिया विजय मिश्र से वापस ली जाने वाली जमीन पर प्रस्तावित डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण के लिए अब लैंड यूज यानी भू-उपयोग बदला जाएगा। जमीन का वर्तमान भू-उपयोग लाइब्रेरी निर्माण के अनुकूल नहीं है।

पांच मंजिला भवन बनाने की योजना 

यह जमीन आवासीय है ऐसे में प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) की ओर से पहले लैंड यूज परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद ही डिजिटल लाइब्रेरी के लिए भवन निर्माण का रास्ता साफ होगा।अल्लापुर में माफिया विजय मिश्र से 500 वर्ग गज ली जाने वाली जमीन पर पांच मंजिला भवन बनाने की योजना है। इसी भवन में डिजिटल लाइब्रेरी विकसित की जाएगी।

जमीन का भू-उपयोग बदलेगा पीडीए

लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। सिविल, रेलवे, बैंकिंग समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अलग-अलग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रस्तावित भवन में विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए पर्याप्त स्थान के साथ डिजिटल संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी। जमीन का भू-उपयोग बदलने के बाद निर्माण संबंधी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।

क्या कहते हैं पीडीए के अधिकारी?

पीडीए के जोनल अधिकारी सूरज पटेल ने बताया कि लैंडयूज परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भवन निर्माण के लिए आगे की कार्रवाई शुरू होगी। पीडीए बोर्ड की बैठक में लैंडयूज परिवर्तन पर पर मुहर लेगी।

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