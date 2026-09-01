किस मामले में DGP इलाहाबाद HC में हुए तलब? आश्वस्त किया कि अदालत के आदेशों का अनुपालन होगा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रदेश के पुलिस प्रमुख (डीजीपी) राजीव कृष्ण ने मंगलवार के दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट को आश्वस्त किया कि अदालत के आदेशों का अनुपालन किया जाएगा। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने महोबा के पुष्पराज सिंह उर्फ बबलू की जमानत अर्जी में 16 जुलाई को घटना के समय और सीसीटीवी फुटेज के समय में अंतर पर सरकार से जवाबी हलफनामा मांगा था।

19 अगस्त तक जवाब न आने पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि पुलिस अधिकारी आदेशों का पालन नहीं कर रहे, इससे जमानत अर्जियां लंबित रहती हैं। कोर्ट ने 24 अगस्त को डीजीपी को तलब कर लिया था।

सोमवार को अदालत में पेश हुए डीजीपी ने आश्वस्त किया कि भविष्य में कोर्ट के आदेशों का अक्षरशः पालन कराया जाएगा और जवाब दाखिल करने में देरी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में पूरी गंभीरता से कार्य करेगा।

प्रकरण में 19 अगस्त 2026 को कोर्ट ने पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताई थी। दरअसल 16 जुलाई 2026 को राज्य सरकार को निर्देश दिया गया था कि घटना के कथित समय और 21 जून 2025 की सीसीटीवी फुटेज के समय में अंतर को लेकर विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि उन्होंने दो बार पत्र भेजा, फिर भी कोई अधिकारी हलफनामा दाखिल करने नहीं आया। अदालत ने इसे न्यायालय का घोर अनादर बताया और कहा कि आजकल यह समस्या लगातार सामने आ रही है। पुलिस अधिकारी कोर्ट के आदेशों का पालन करने में टालमटोल कर रहे हैं, इससे हत्या जैसे गंभीर मामलों की जमानत अर्जियां महीनों लंबित रहती हैं।

कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को 24 अगस्त 2026 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि उनके अधिकारी आदेशों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। साथ ही महाधिवक्ता को भी उपस्थित रहने को कहा गया।