'राहुल अपने दादा की कब्र पर जाएं और संगम स्नान करें', उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने प्रयागराज में नेता प्रतिपक्ष को घेरा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छात्रों से संवाद करने आज शनिवार दोपहर बाद प्रयागराज आएंगे। इसके पूर्व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें घेरते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। केशव ने कहा, वह प्रयागराज आ रहे हैं और झारखंड, पंजाब नहीं जाते तो सीधा अर्थ है कि उनका दोहरा मानदंड है।

'छात्रों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है' डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि जहां कांग्रेस सरकार का हिस्सा है, वहां पेपर लीक हो अथवा छात्र परेशान हों, राहुल उसे समस्या नहीं मानते। उनका उद्देश्य एक सूत्रीय है, जहां भाजपा की सरकार है, वहां निशाना बनाओ लेकिन छात्रों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।

'यदि जनेऊधारी हैं तो संगम स्नान करके आ जाएं' सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि राहुल गांधी प्रयागराज आ रहे हैं तो अपने दादा की कब्र पर भी चले जाएं। यदि जनेऊधारी हैं तो संगम स्नान करके आ जाएं। राहुल के परनाना जवाहरलाल नेहरू यहीं से चुनाव जीते, प्रधानमंत्री बने लेकिन विकास नहीं किए। भाजपा सत्ता में आई तो विकास का पहिया घूमने लगा, फलस्वरूप शृंगवेरपुर धाम की आभा निखरी, वहां राहुल गांधी चले जाएं। आस्था के केंद्र श्रीमनकामेश्वर महादेव धाम भी चले जाएं लेकिन ये वहां नहीं जाएंगे।

'राहुल और अखिलेश की जोड़ी कई बार मात खा चुकी है' केशव मौर्य बोले कि राहुल गांधी एक सूत्री एजेंडा लेकर आते हैं, कैसे प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को बदनाम किया जाए। राहुल और अखिलेश की जोड़ी कई बार मात खा चुकी है। वर्ष 2027 में फिर पराजय के द्वार पर हैं, इसलिए नाटक कर रहे हैं। ये छात्रों, युवाओं, महिलाओं, किसानों के हितैषी नहीं हैं। यह केवल वोट बैंक तलाश रहे हैं।

खबरें और भी





