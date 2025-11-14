D.El.Ed- 2025 : डीएलएड में प्रवेश के लिए 24 नवंबर से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन, कक्षाएं 17 फरवरी से, विलंबित हुआ सत्र

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। D.El.Ed- 2025 शैक्षिक अर्हता का प्रकरण हाई कोर्ट पहुंचने और निर्णय के चलते डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) प्रशिक्षण सत्र-2025 विलंबित हो गया। अब उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) के प्रस्ताव पर शासन से अनुमति मिल जाने पर 24 नवंबर से आनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आवेदन शुल्क भी जमा होंगे D.El.Ed- 2025 आनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने के साथ ही आवेदन शुल्क भी जमा किए जा सकेंगे। स्टेंट रैंक के आधार पर दो चरणों में प्रवेश प्रक्रिया 16 फरवरी-2026 तक पूरी की जाएगी और 17 फरवरी से कक्षाएं संचालित होंगी।

डबल बेंच ने स्नातक योग्यता पर प्रवेश को सही माना D.El.Ed- 2025 पिछले दिनों हाई कोर्ट ने डीएलएड में इंटरमीडिएट योग्यता के आधार पर प्रवेश लेने के निर्देश दिए थे, जबकि पीएनपी स्नातक योग्यता के आधार पर प्रवेश लेता रहा है। ऐसे में हाई कोर्ट के आदेश के विरोध में सरकार की ओर से पीएनपी ने अपील दाखिल की। डबल बेंच ने स्नातक योग्यता पर प्रवेश को सही माना और इसी अनुरूप प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए।

18 नवंबर को समय सारिणी जारी होगी D.El.Ed- 2025 इसके उपरांत पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने प्रवेश लेने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजकर अनुमति मांगी। 12 नवंबर को अनुमति मिल गई। अब प्रवेश के लिए आनलाइन आवेदन लेने के संबंध में पीएनपी सचिव 18 नवंबर को समय सारिणी जारी करेंगे। इसमें 24 नवंबर से आनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 15 दिसंबर तक चलेगी।

आवेदकों की मेरिट के आधार पर स्टेट रैंक मिलेगी आनलाइन शुल्क 16 दिसंबर तक जमा होंगे। आनलाइन आवेदन पूर्ण कर प्रिंट लेने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर है। आवेदकों की मेरिट के आधार पर स्टेट रैंक का प्रकाशन 23 दिसंबर को किया जाएगा। प्रथम चरण की काउंसलिंग में वर्गवार/श्रेणीवार मेरिट क्रम में सीटों के सापेक्ष अभ्यर्थियों से 26 दिसंबर-2025 से 16 जनवरी 2026 तक आनलाइन विकल्प लिए जाएंगे।