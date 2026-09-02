प्रयागराज: राहुल गांधी के बयान पर दंडी संन्यासियों में आक्रोश, क्षमा न मांगने पर धार्मिक बहिष्कार की चेतावनी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीते माह पुणे में हुए 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में मनुस्मृति का उल्लेख किया था। राहुल ने कहा था-'महिलाओं को दबाने का माइंडसेट मनुस्मृति से आता है।' इसको लेकर धर्माचार्य की नाराजगी थम नहीं रही।

अखिल भारतीय दंडी संन्यासी परिषद के संरक्षक व सनातन ज्ञान पीठाधीश्वर जगदगुरु स्वामी महेशाश्रम ने कहा, राहुल गांधी का बयान निंदनीय व अक्षम्य है। वह हिंदुओं को लुभाने के लिए स्वयं को ब्राह्मण बताते हैं, लेकिन हर मौके पर सनातन धर्म, उसकी परंपरा और ग्रंथों का अपमानित करते हैं। यह अस्वीकार है।

दंडी संन्यसियों ने आपसी सहमति से उनका बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, राहुल अपना बयान वापस लेकर क्षमा याचना करें। अगर क्षमा नहीं मांगते तो उनका धार्मिक रूप से बहिष्कार किया जाएगा। दंडी संन्यासी उन्हें किसी अनुष्ठान में आमंत्रित नहीं करेंगे, न उनके बुलाने में कहीं जाएंगे।