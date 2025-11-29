प्रयागराज में बुजुर्ग व्यवसायी को किया डिजिटल अरेस्ट, 50.18 लाख ठगे

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। साइबर अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रतिदिन कहीं न कहीं इस प्रकार की वारदातें सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक घटना मुट्ठीगंज के रहने वाले 70 वर्षीय बुजुर्ग व्यवसायी के साथ हुई है। मुंबई पुलिस के साथ ही सीबीआई अफसर बने साइबर अपराधियों ने व्यवसायी को एक निजी एयरलाइंस के संस्थापक के बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपित होने का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट कर दिया। डरा-धमकाकर कई बार में उनसे 50.18 लाख रुपये अपराधियों ने अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करवा लिए। व्यवसायी की शिकायत पर साइबर थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुट्ठीगंज के रहने वाले 74 वर्षीय बुजुर्ग व्यवसायी के के मोबाइल पर 12 नवंबर को अंजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि आपके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है। एक निजी एयरलाइंस के संस्थापक के मामले की जांच में केनरा बैंक में आपके आधार कार्ड नंबर से एक खाता खुला मिला है। इस खाते से मनी लंड्रिंग के 9.38 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है। इस मामले में सीबीआइ व आरबीआई जांच कर रही है।

यही नहीं बुजुर्ग व्यवसायी से यह भी कहा गया कि आपके नाम से सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा है। साइबर अपराधियों ने यह भी बोला कि बैंक खाते, प्रापर्टी, लेनदेन, गोल्ड या फिर कोई भी संपत्ति है तो उसकी पूरी जानकारी देनी होगी। यह भी बोला कि वे मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन से बाेल रहे हैं। कुछ ही देर बाद राजेश मिश्रा नामक व्यक्ति की वीडियो काल आई। वह खुद को सीबीआई अफसर बताते हुए गिरफ्तारी के नाम पर डराने-धमकाने लगा।

बोला कि अपना बैंक खाता अपडेट करवा लो, ताकि अगले आदेश तक इसे सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाए। धमकी दी गई कि एयरलाइंस का संस्थापक मनी लांड्रिंग मामले में वांछित है। मोबाइल नंबर के माध्यम से आपकी सभी गतिविधियों पर नजर है। अगर किसी को कुछ बताया तो आरोपित के गुर्गे आप पर हमला कर सकते हैं। इसके बाद बुजुर्ग व्यवसायी से 19 नवंबर तक 50.18 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए।

खुल्दाबाद थाना क्षेत्र के लूकरगंज निवासी राजकुमार वर्मा ने पुलिस को बताया कि उन्होंने एलआरओ की साइट देखी। वाट्सएप पर मिले मैसेज के अनुसार शेयर बाजार में ट्रेडिंग शुरू की। शेयर खरीदने के लिए फंड रिचार्ज किया। इसमें कई बार लाभ हुआ। लेकिन जब ट्रेडिंग के रुपये को निकालने की कोशिश की तो वह नहीं निकले। ट्रेडिंग के नाम पर उनके साथ 40 लाख रुपये की ठगी की गई है। साइबर थाने की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।