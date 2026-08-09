Cyber Crime : प्रयागराज में बुजुर्ग महिला का मोबाइल हैक किया, अपराधियों ने खाते से उड़ाए 64.46 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। साइबर अपराधियों ने अब एक रिटायर कर्मचारी की बुजुर्ग पत्नी का मोबाइल हैक करके उनके तीन खातों से 64 लाख 46 हजार रुपये गायब कर दिए। इसका पता चलने पर अधिवक्ता बेटे कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने साइबर थाने में आइटी एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

साईं दर्शन अपार्टमेंट में रहने वाले कौशलेंद्र ने पुलिस को बताया कि उनकी बुजुर्ग मां का एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक आफ इंडिया और इंडियन बैंक में अकाउंट है। इनके पास एक मोबाइल नंबर है, जिससे केवल परिवार वालों से ही बातचीत करती हैं। साइबर अपराधियों ने मोबाइल को हैक कर लिया। इसके बाद ऑनलाइन बैंकिंग समेत अन्य सुविधाएं प्राप्त कर ली।