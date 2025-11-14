संगम नगरी के इन ग्राम पंचायतों में विकास के नाम पर की गई धांधली, संबंधित ग्राम प्रधानों के छिने अधिकार, खाता सीज

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। कुछ ग्राम पंचायतों में विकास के नाम पर ग्राम प्रधान व सचिवों ने सरकारी धन का बंदरबाट किया। शिकायत पर मामले की जांच हुई और पोल खुली। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद अब डीएम ने संबंधित ग्राम पंचायतों के प्रधानों के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार छीन लिए हैं। ग्राम निधि के खाते से धन के आहरण पर भी रोक लगा दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन ब्लाकों के गांवों में हुई धांधली बहरिया ब्लाक क्षेत्र के सरायलीलाधर गांव में विकास कार्यों के नाम पर धांधली की गई थी। गांव के दिलीप कुमार ने इसकी डीएम से शिकायत दर्ज कराई थी। इसी तरह प्रतापपुर ब्लाक के मोइद्दीनपुर के कल्लन, बरेंद के बृजेश कुमार और जसरा ब्लाक के चिल्ला गोहानी निवासी मनोज कुमार ने अपनी-अपनी ग्राम पंचायत में सरकारी धन के हेरफेर का आरोप लगाया था।

डीएम की जांच से उजागर हुआ खेल किसी ने नाली, इंटरलाकिंग, हैंडपंप आदि में अनियमितता का आरोप लगाया था तो किसी ने शौचालय की मरम्मत में मनमानी का। डीएम ने जनपद स्तरीय अधिकारियों की टीमें बनाकर इनकी जांच कराई। जांच में प्रधानों व सचिवों की ओर से किए गए खेल का राजफाश हो गया। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद अब डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कार्रवाई की है।