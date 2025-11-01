कंप्यूटर ऑपरेटर 15 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, विजिलेंस टीम ने जांच के बाद दर्ज किया मुकदमा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बाल विकास परियोजना अधिकारी खजुहा फतेहपुर कार्यालय में संविदा पर तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर पुष्पेंद्र सिंह उर्फ अंकित सिंह को शनिवार को 15 हजार की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। उसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की शिकायत पर विजिलेंस की प्रयागराज टीम ने पकड़ा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बाल विकास परियोजना कार्यालय खजुहा के अंतर्गत तैनात आंगनबाड़ी कार्यकत्री विभा पत्नी सर्वेश निवासी तपनी करेरा थाना ललौली फतेहपुर ने 27 अक्टूबर को विजिलेंस के एसपी कार्यालय में शिकायत की थी कि उसे हर माह छह हजार रुपये मानदेय मिलता है।

सितंबर 2021 से प्रतिमाह दो हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। यह राशि उसे बाल विकास परियोजना अधिकारी खजुहा के माध्यम से मिलती है। इसकी आईडी कार्यालय में संविदा पर तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर पुष्पेंद्र सिंह उर्फ अंकित सिंह संचालित करता है।

विभा की शिकायत के मुताबिक प्रोत्साहन राशि के 30 हजार रुपये 19 अप्रैल को उसके खाते में भेजे गए। शेष राशि के भुगतान के लिए पुष्पेंद्र सिंह ने 15 हजार की रिश्वत मांगी। विजिलेंस के अधिकारियों ने गोपनीय जांच की तो विभा की शिकायत सही मिली।