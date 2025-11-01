Language
    कंप्यूटर ऑपरेटर 15 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, विजिलेंस टीम ने जांच के बाद दर्ज किया मुकदमा

    By Rajendra Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 10:29 PM (IST)

    प्रयागराज में एक कंप्यूटर ऑपरेटर को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। विजिलेंस टीम ने शिकायत मिलने पर जाल बिछाया और ऑपरेटर को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    कंप्यूटर ऑपरेटर ने मांगी 15 हजार रुपये की रिश्वत।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बाल विकास परियोजना अधिकारी खजुहा फतेहपुर कार्यालय में संविदा पर तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर पुष्पेंद्र सिंह उर्फ अंकित सिंह को शनिवार को 15 हजार की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। उसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की शिकायत पर विजिलेंस की प्रयागराज टीम ने पकड़ा।

    बाल विकास परियोजना कार्यालय खजुहा के अंतर्गत तैनात आंगनबाड़ी कार्यकत्री विभा पत्नी सर्वेश निवासी तपनी करेरा थाना ललौली फतेहपुर ने 27 अक्टूबर को विजिलेंस के एसपी कार्यालय में शिकायत की थी कि उसे हर माह छह हजार रुपये मानदेय मिलता है।

    सितंबर 2021 से प्रतिमाह दो हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। यह राशि उसे बाल विकास परियोजना अधिकारी खजुहा के माध्यम से मिलती है। इसकी आईडी कार्यालय में संविदा पर तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर पुष्पेंद्र सिंह उर्फ अंकित सिंह संचालित करता है।

    विभा की शिकायत के मुताबिक प्रोत्साहन राशि के 30 हजार रुपये 19 अप्रैल को उसके खाते में भेजे गए। शेष राशि के भुगतान के लिए पुष्पेंद्र सिंह ने 15 हजार की रिश्वत मांगी। विजिलेंस के अधिकारियों ने गोपनीय जांच की तो विभा की शिकायत सही मिली।

    इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित ट्रैप टीम ने शनिवार दोपहर कंप्यूटर ऑपरेटर पुष्पेंद्र सिंह को बाल विकास परियोजना अधिकारी ब्लाक खजुहा से रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। बाद में प्रयागराज सेक्टर के विजिलेंस थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।