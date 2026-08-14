कोडीनयुक्त कफ सीरप में लाइसेंस का दुरुपयोग हुआ, इसलिए एनडीपीएस एक्ट में चलेगा केस: इलाहाबाद HC

विधि संवाददाता, प्रयागराज। बहुचर्चित कोडीन युक्त कफ सीरप मामले में राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कहा है कि आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत ही मुकदमा चलेगा। तर्क दिया गया है कि भले ही संबंधितों के पास ड्रग एंड कास्मेटिक एक्ट का लाइसेंस है, लेकिन उन्होंने उसकी शर्तों का खुला उल्लंघन कर कोडीन युक्त कफ सीरप का इस्तेमाल नशे के कारोबार में किया है।

न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकलपीठ में गुरुवार को मामले से जुड़े 80 से अधिक आरोपियों की जमानत अर्जियों पर सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और एजीए (प्रथम) परितोष कुमार मालवीय ने पक्ष रखा।

कहा कि आरोपियों को कफ सीरप बेचने का लाइसेंस जरूर ड्रग एंड कास्मेटिक एक्ट के तहत मिला था, लेकिन उस लाइसेंस की शर्त थी कि दवा का इस्तेमाल केवल चिकित्सकीय उद्देश्य से होगा। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने भंडारण और बिक्री अवैध रूप से नशे के तौर पर की।

यह कफ सीरप सिर्फ प्रदेश तक सीमित नहीं था। इसकी तस्करी देश के कई राज्यों में की जा रही थी। पड़ोसी देश बांग्लादेश तक सप्लाई के सुबूत मिले हैं। लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन और नशीले पदार्थ के रूप में बिक्री के कारण सभी मुकदमे एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं।

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आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी, निपुन सिंह, सुशील शुक्ला और रघुवंश समेत अन्य वकीलों ने दलील दी। कहा कि याचियों के पास वैध लाइसेंस है, जो राज्य सरकार ने ही ड्रग एंड कास्मेटिक एक्ट के तहत जारी किया है। इसलिए मामले को एनडीपीएस एक्ट में नहीं डाला जा सकता।

सरकार ने अनुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने हर जमानत अर्जी पर अलग-अलग मेरिट के आधार पर सुनवाई शुरू कर दी है। गुरुवार को मुख्य आरोपित भोला प्रसाद की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हुई।

अब सोमवार को अन्य आरोपियों की अर्जियों पर बहस होगी। कोडीन कफ सीरप मामले के आरोपितों की जमानत अर्जियों पर पहले न्यायमूर्ति कृष्णपहल की पीठ में सुनवाई चल रही थी। कुछ याचियों द्वारा निजी तौर पर न्यायमूर्ति से संपर्क करने की कोशिश की गई।