CMP कॉलेज में 6 UG कोर्स का कटऑफ जारी, आरक्षित वर्गाें के अभ्यर्थियों को अलग-अलग अंक निर्धारित, काउंसिलिंग 18 अगस्त को

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संघटक सीएमपी डिग्री कॉलेज ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में स्नातक प्रवेश के लिए छह पाठ्यक्रमों का नया कटऑफ जारी किया है। काॅलेज प्रशासन के अनुसार इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसिलिंग कल यानी 18 अगस्त से होगी।

बीएससी गणित के कटऑफ कटऑफ में विभिन्न आरक्षित वर्गों के लिए अलग-अलग अंक निर्धारित किए गए हैं। बीएससी गणित में ईडब्ल्यूएस का कटऑफ 177 अंक रखा गया है। इसके अलावा एससी और एसटी वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया है।

बीएससी बायो व बीकाम के कटऑफ इसी तरह बीएससी बायोलाजी में ईडब्ल्यूएस वर्ग का कटऑफ 227 अंक निर्धारित किया गया है, जबकि एससी और एसटी वर्ग के सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे। बीसीए में एससी वर्ग का कटआफ 140 अंक और इससे अधिक रखा गया है। वहीं बीकाम में एससी और एसटी वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग का अवसर दिया गया है।

बीए-एलएलबी का नया कटऑफ जारी कॉलेज ने बीए-एलएलबी में भी नया कटऑफ जारी किया है। इसमें ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 415 अंक और इससे अधिक, जबकि ओबीसी वर्ग के लिए 382 अंक और इससे अधिक अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा बीसीए एवं एमसीए (डाटा साइंस) पाठ्यक्रम में एससी और एसटी वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए पात्र माना गया है।

एसपीएम ने जारी किया यूजी का नया कटऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय (एसपीएम) फाफामऊ ने यूजी का नया कटऑफ जारी किया है। बीएससी बायो में अनारक्षित कटऑफ 100 अंक, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 50 अंक है। इसके अलावा बीएससी गणित, बीए और बीकाम में सभी पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए बुलाया गया है। प्रवेश 18 अगस्त को होगा।

एडीसी में बीए, बीकाम व बीएससी में प्रवेश कल से इलाहाबाद डिग्री कॉलेज (एडीसी) में बीए, बीकाम और बीएससी प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। कालेज प्रशासन ने सीयूईटी-यूजी 2026 में शामिल और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थियों को 18 अगस्त को प्रवेश के लिए उपस्थित होने को कहा है। अभ्यर्थियों को पंजीकरण पत्र, सीयूईटी प्रवेशपत्र व अंकपत्र, इंटरमीडिएट और हाईस्कूल अंकपत्र-प्रमाणपत्र, जाति व ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र, टीसी, माइग्रेशन, चरित्र प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पिता के आधार कार्ड, चार रंगीन फोटो तथा एबीसी आईडी की छायाप्रति लानी होगी।बीए, बीकाम और बीएससी के लिए श्रेणीवार प्रवेश होगा। बीए में नान-सीयूईटी प्रवेश के इच्छुक इंटरमीडिएट में 60 प्रतिशत से अधिक अंक वाले अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे।