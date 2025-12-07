सीएम योगी ने माघ मेला की व्यवस्था को लेकर की समीक्षा बैठक, बोले-तेजी से कराएं तैयारी, समय पर पूरा करें सभी कार्य

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार शाम माघ मेला के कार्यों को तेजी से पूरा कराने के कड़े निर्देश दिए। कहा कि सभी कार्य समय पर पूरे होने चाहिए। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता और लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यह भी कहा कि किसी भी स्तर पर कोई चूक न होने पाए। कहा कि माघ मेला में संत-महात्माओं के साथ ही श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न होने पाए।

उन्होंने जिले के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की। शनिवार शाम को लगभग एक घंटे के लिए शहर में आए मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट पर जनप्रतिनिधियों और उच्चाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने तीन जनवरी, 2026 से शुरू होने वाले माघ मेला की तैयारियों को फोकस किया। उन्होंने मेला में अब तक हुए कार्यों की जानकारी ली। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने कार्यों की प्रगति के बारे में बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेला में वेंडिंग जोन भी बनाया जाए। देश-विदेश से श्रद्धालु व पर्यटकों के आने की संभावना को देखते हुए उन्होंने स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाय, कोई प्रतीक्षा न करें, जहां भी कार्य पीछे हो, उसे तेजी से पूरा कराएं। मेला कार्यों की समीक्षा के बाद उन्होंने जनपद के विकास कार्यों की भी समीक्षा की।