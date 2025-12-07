सीएम योगी ने माघ मेला की व्यवस्था को लेकर की समीक्षा बैठक, बोले-तेजी से कराएं तैयारी, समय पर पूरा करें सभी कार्य
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेला की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी कार्य समय पर पूरे किए जाएं और श्रद्धालुओ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार शाम माघ मेला के कार्यों को तेजी से पूरा कराने के कड़े निर्देश दिए। कहा कि सभी कार्य समय पर पूरे होने चाहिए। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता और लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यह भी कहा कि किसी भी स्तर पर कोई चूक न होने पाए। कहा कि माघ मेला में संत-महात्माओं के साथ ही श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न होने पाए।
उन्होंने जिले के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की। शनिवार शाम को लगभग एक घंटे के लिए शहर में आए मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट पर जनप्रतिनिधियों और उच्चाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने तीन जनवरी, 2026 से शुरू होने वाले माघ मेला की तैयारियों को फोकस किया। उन्होंने मेला में अब तक हुए कार्यों की जानकारी ली। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने कार्यों की प्रगति के बारे में बताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मेला में वेंडिंग जोन भी बनाया जाए। देश-विदेश से श्रद्धालु व पर्यटकों के आने की संभावना को देखते हुए उन्होंने स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाय, कोई प्रतीक्षा न करें, जहां भी कार्य पीछे हो, उसे तेजी से पूरा कराएं। मेला कार्यों की समीक्षा के बाद उन्होंने जनपद के विकास कार्यों की भी समीक्षा की।
डीएम मनीष कुमार वर्मा ने गंगा पर बन रहे फाफामऊ सिक्सलेन पुल, रामवन गमन पथ, इनर रिंग रो़ड व नैनी-झूंसी को जोड़ने के लिए गंगा पर निर्माणाधीन पुल, शृंगवेरपुर धाम के पास गंगा पर निर्माणाधीन पुल समेत अन्य परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी।
लगभग एक घंटे तक चली बैठक में मुख्यमंत्री ने जिले के विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बोले, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्रों को अवश्य मिले। हिदायत दी कि कानून व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए पुलिस अधिकारी कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें।
