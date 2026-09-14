मुख्यमंत्री योगी आज आएंगे प्रयागराज, HCBA करेगा स्वागत; प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए कैशलेस इलाज की कर सकते हैं घोषणा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार शाम चार बजे संगम नगरी में आएंगे। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद (एचसीबीए) की ओर से आयोजित अपने स्वागत समारोह में सीएम हिस्सा लेंगे। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली इस आयोजन के विशिष्ट अतिथि होंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

और भी कई घोषणा कर सकते हैँ सीएम अनुमान है कि मुख्यमंत्री इस मंच से प्रदेश भर के अधिवक्ताओं के लिए कैशलेस इलाज की घोषणा कर सकते हैं। गोरखपुर में जुलाई में मुख्यमंत्री ने इस तरह का आश्वासन एक कार्यक्रम में दिया था। मुख्यमंत्री हाई कोर्ट के नए बहुमंजिला भवन में बनाए गए चैंबर्स के लिए मेंटेनेंस, फर्नीचर और के लिए भी बजट की घोषणा कर सकते हैं।