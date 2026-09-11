मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 14 सितंबर को प्रयागराज में संभावित आगमन, आयोजन की इलाहाबाद HCBA कर रहा तैयारी

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद (एचसीबीए) कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक शुक्रवार 11 सितंबर 2026 दोपहर एक बजे ओल्ड स्टडी रूम में हुई। अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता, अध्यक्ष राकेश पाण्डेय ने की जबकि संचालन महासचिव अखिलेश कुमार शर्मा ने किया।

इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सोमवार 14 सितंबर की शाम चार बजे क्रिकेट ग्राउंड में संभावित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को उत्साह व भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा। एक अन्य निर्णय अधिवक्ता हर्ष गोपाल की क्षमा याचना स्वीकार कर उनकी सदस्यता बहाल करने का रहा।