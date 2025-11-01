कौशांबी में मेधावियों को सम्मानित करेंगे CJI न्यायाधीश गवई, AU के सेमिनार में भी हिस्सा लेंगे
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई कौशांबी में महेश्वरी प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज के वार्षिकोत्सव में शामिल होंगे और मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश विक्रमनाथ और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली भी उपस्थित रहेंगे। इसके बाद, वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक सेमिनार में भाग लेंगे और नए भवनों का उद्घाटन करेंगे।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई महेश्वरी प्रसाद इंटरमीडिएट कालेज के संस्थापक स्व. देवेंद्रनाथ की स्मृति में आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के के लिए कौशांबी जाएंगे।
वह दोपहर 12 बजे तक कालेज पहुंचेंगे। कालेज के संरक्षक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश विक्रमनाथ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली सहित तमाम विशिष्टजन कार्यक्रम में मौजूद हैं।
वहां सीजेआइ मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित करेंगे। वहीं, शाम को सीजेआइ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आयोजित कांस्टीट्यूशन एंड कांस्टीट्यूशनलिज्म : द फिलोस्फी आफ डा. बीआर आंबेडकर विषय पर सेमिनार में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गवई लेक्चर काम्पलेक्स, केमेस्ट्री विभाग के नए भवन और न्यू लाइब्रेरी बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे।
