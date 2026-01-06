Language
    Allahabad HC में एडेड जूनियर हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया को चुनौती, सफल अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 08:22 PM (IST)

    इलाहाबाद हाई कोर्ट में सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को सफर अभ्यर्थियों ने चुनौती दी है। 

    विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। सहायता प्राप्त अशासकीय जूनियर हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। प्रकरण में अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने दिया है।

    सफल अभ्यर्थियों ने दी है चुनौती  

    कृपाशंकर सहित 50 सफल अभ्यर्थियों ने पहली मार्च 2021 को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और इस क्रम में शिक्षा निदेशक (बेसिक) के तीन नवंबर 2025 के सर्कुलर के पैराग्राफ 11 घ के परिशिष्ट 4 और काउंसलिंग के लिए जारी अनंतिम सूची को चुनौती दी है।

    याचीगणों ने आरक्षण नीति का खुला उल्लंघन बताया  

    याचीगण का आरोप है कि अनुसूचित जाति को 21, अनुसूचित जनजाति को दो, ओबीसी को 27 और ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत वर्टिकल आरक्षण नहीं दिया गया है। इसी तरह दिव्यांगों, महिलाओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को होरिजेंटल आरक्षण नहीं दिया गया है, इससे वह नियुक्ति पाने से वंचित हो रहे हैं। विज्ञापन में रिक्त पदों की संख्या और आरक्षित पदों का विवरण नहीं है जो आरक्षण नीति का खुला उल्लंघन है।

    नियुक्ति पत्र 30 जनवरी से जारी करने की घोषणा है

    याचीगण का कहना है कि 30 दिसंबर 2025 को राज्य सरकार ने सर्कुलर जारी कर संबंधितों को आदेश दिया है कि राज्याधीन सेवा में अनुमन्य ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था का मानक के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। इसके बावजूद निदेशक बेसिक शिक्षा ने सरकारी सहायता प्राप्त अशासकीय जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापकों के विभिन्न विषयों के लिए काउंसिलिंग और अभिलेख परीक्षण की अनंतिम सूची जारी कर दी तथा अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 रखी है। साथ ही नियुक्ति पत्र 30 जनवरी से जारी करने की घोषणा है।

    भूतपूर्व सैनिकों की भी याचिका

    इसी भर्ती को लेकर भूतपूर्व सैनिकों ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। नागेंद्र पाण्डेय और 17 अन्य की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा और अखिलेश कुमार त्रिपाठी ने बहस की। कहा कि शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 के तहत पांच प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया गया है। इस याचिका की भी सुनवाई 12 जनवरी को होगी।