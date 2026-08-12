AU UG Admission : ईश्वर शरण और ADC में स्नातक का नया कटऑफ अंक जारी, प्रवेश 13 अगस्त को होंगे

जागरण संवाददाता, प्रयगराज। AU UG Admission ईश्वर शरण महाविद्यालय ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नया कटऑफ अंक जारी कर दिया है। प्रवेश गुरुवार 13 अगस्त को होंगे। बीकाम का अनारक्षित वर्ग का कटऑफ 245 अंक, ईडब्ल्यूएस 190 और ओबीसी का 200 अंक कटऑफ है।

बीए में अनारक्षित कटऑफ 290 अंक, ओबीसी 200 अंक, ईडब्ल्यूएस 130 अंक कटऑफ निर्धारित किया गया है। बीएससी गणित में अनारक्षित वर्ग के लिए 275 अंक है। एससी और एसटी वर्ग के सभी सीयूईटी पंजीकृत अभ्यर्थी प्रवेश ले सकेंगे। बीएससी बायो में अनारक्षित वर्ग के लिए कटआफ 345 अंक है। बीएएलएलबी में अनारक्षित कटऑफ 419 अंक, ओबीसी 380 अंक है।

एडीसी में काउंसिलिंग 13 को इलाहाबाद डिग्री कालेज में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीए, बीकाम और बीएससी प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए नया कटऑफ जरी किया गया है। इसमें शामिल अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया 13 अगस्त को होगी। कीडगंज परिसर में बीए प्रथम वर्ष का कटऑफ 50 अंक और बीकाम में अनारक्षित वर्ग की 175 अंक है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के लिए इस चरण में कोई कटऑफ अंक नहीं दिए गए हैं। बीएससी गणित में अनारक्षित वर्ग का कटआफ 120 अंक, ईडब्ल्यूएस 75, ओबीसी 100 और एससी 50 अंक हैं। छात्राओं के लिए जीरो रोड परिसर में बीए प्रथम वर्ष में अनारक्षित वर्ग की 50 अंक है। बीकाम प्रथम वर्ष में अनारक्षित वर्ग की 175 अंक है।

एलएलबी कटआफ 151 अंक, काउंसलिंग 13 को AU UG Admission इलाहाबाद डिग्री कॉलेज के विधि विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में एलएलबी प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए नया कटआफ निकाला है। प्रवेश परीक्षा में 151 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग 13 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बेनीगंज परिसर में होगी।

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