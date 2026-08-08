अब्बा अतीक के सामने गाय, बेटे अबान के सामने बछड़ा; कानपुर-झांसी हाईवे पर दोहराया गया वो खौफनाक मंजर

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। कानपुर-झांसी राजमार्ग पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। इससे अबान और उसके दोस्त की मौत हो गई। चश्मदीदों ने बताया कि कार के सामने बछड़ा आ गया। इसके चलते ही कार अनियंत्रित हुई थी।

यह बात जैसे-जैसे आगे बढ़ी, वैसे-वैसे अबान के अब्बा माफिया अतीक से जुड़े घटनाक्रम भी लोगों की जुबां पर आने लगे। मार्च 2023 में जब अतीक को साबरमती से जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था, तब पुलिस वैन के सामने एक गाय आ गई थी।