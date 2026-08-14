अतीक के बेटे उमर के समर्थकों की चार कारें जब्त, टोल प्लाजा पर हंगामे के बाद पुलिस का एक्शन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज/कुंडा। टोल प्लाजा का बूम बैरियर तोड़ने, टैक्स नहीं देने, कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश और धमकी देने के मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। गुरुवार को प्रयागराज और प्रतापगढ़ पुलिस ने माफिया अतीक के बेटे उमर के समर्थकों की चार को पकड़कर सीज कर दिया। हालांकि कार चालक अथवा उसके मालिक अभी गिरफ्त में नहीं आए हैं। उनकी भी तलाश चल रही है। इसके साथ मुकदमे में नामजद अन्य गाड़ियों को भी पकड़ने की कवायद की जा रही है।

आठ अगस्त को अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद को सुपुर्द-ए-खाक किया जाना था। उसके जनाजे में शामिल होने के लिए उमर और अली को पैरोल मिली थी। लखनऊ जेल से लाते समय उमर के पीछे कई लग्जरी प्राइवेट गाड़ियां भी चल रही थीं।

आरोप है कि उमर के कई समर्थकों ने प्रतापगढ़ में अख्तियारी टोल प्लाजा के दो बैरियर तेज रफ्तार कार से तोड़ दिए। कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश की और टोल टैक्स मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। इसी तरह की घटना नवाबगंज थाना क्षेत्र स्थित नेशनल हाईवे पर बने टोल प्लाजा भी हुई थी। टोल प्लाजा के मैनेजरों की तहरीर पर पुलिस ने नामजद व अज्ञात गाड़ियों के खिलाफ मुकदमा लिखा।

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना में शामिल कई गाड़ियों की पहचान की गई। गुरुवार को नवाबगंज पुलिस ने अटरामपुर, फतेहपुर गांव निवासी मोहम्मद मुशर्रफ पुत्र मो. रसान की थार कार और पूरामुफ्ती के बमरौली इब्राहिमपुर ताली में रहने वाले मो. वारिस पुत्र मो. हनीफ की स्विफ्ट कार को उनके घरों से पकड़ा।

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