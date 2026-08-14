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टोल प्लाजा पर दबंगई मामले में अतीक के बेटे उमर के समर्थकों पर प्रयागराज पुलिस ने कसा शिकंजा, दो और कारें सीज

By Rajendra Yadav Edited By: Sachin Sharma
Updated: Fri, 14 Aug 2026 09:50 PM (IST)

माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर के समर्थकों की दो और कारें प्रयागराज के नवाबगंज टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़ने और कर्मचारियों को धमकी देने के आरोप में सीज की गईं।

नवाबगंज थाने में सीज की गईं माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर के समर्थकों की कारें

नवाबगंज थाने में सीज की गईं माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर के समर्थकों की कारें

HighLights

  1. नवाबगंज टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़ने का मामला।

  2. माफिया अतीक अहमद के बेटे के समर्थक शामिल।

  3. दो और कारों को पुलिस ने किया सीज।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। नवाबगंज स्थित टोल प्लाजा का बैरियर तोड़ने, टैक्स नहीं देने, कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश और धमकी देने के मामले में पुलिस ने दो और कारों को शुक्रवार को सीज किया।

अब तक छह कारों को सीज किया जा चुका है। यह सभी वाहन माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर के समर्थकों की हैं। हालांकि, कार चालक और उसके मालिक अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।

माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद को आठ अगस्त को सिपुर्द-ए-खाक किया जाना था। उसके जनाजे में शामिल होने के लिए उमर और अली को पैरोल मिली थी। लखनऊ जेल से लाते समय उमर के पीछे कई वाहन चल रहे थे।

अब तक 6 कारें सीज

नवाबगंज स्थित नेशनल हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर जब समर्थक अपने वाहनों से पहुंचे तो बैरियर तोड़ दिया। कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश की और टोल टैक्स मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। टोल प्लाजा के मैनेजर की तहरीर पर नवाबगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।

शुक्रवार को पुलिस ने दो और वाहनों को खोज निकाला। दोनों को सीज कर दिया। वरिष्ठ उप निरीक्षक उमेश कुमार सिंह के मुताबिक एक कार हुसैन खान निवासी मऊ सरैया अशोक नगर थाना कैंट व दूसरी मो. आतीफ निवासी टिकरी उपरहार अहमदपुर असरौली उपरहार थाना नवाबगंज की है। हालांकि, दोनों पकड़ में नहीं आए। इसके पहले पुलिस ने उमर के समर्थकों की चार कारें सीज की थीं।

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