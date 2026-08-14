टोल प्लाजा पर दबंगई मामले में अतीक के बेटे उमर के समर्थकों पर प्रयागराज पुलिस ने कसा शिकंजा, दो और कारें सीज

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। नवाबगंज स्थित टोल प्लाजा का बैरियर तोड़ने, टैक्स नहीं देने, कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश और धमकी देने के मामले में पुलिस ने दो और कारों को शुक्रवार को सीज किया।

अब तक छह कारों को सीज किया जा चुका है। यह सभी वाहन माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर के समर्थकों की हैं। हालांकि, कार चालक और उसके मालिक अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।

माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद को आठ अगस्त को सिपुर्द-ए-खाक किया जाना था। उसके जनाजे में शामिल होने के लिए उमर और अली को पैरोल मिली थी। लखनऊ जेल से लाते समय उमर के पीछे कई वाहन चल रहे थे।

अब तक 6 कारें सीज नवाबगंज स्थित नेशनल हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर जब समर्थक अपने वाहनों से पहुंचे तो बैरियर तोड़ दिया। कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश की और टोल टैक्स मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। टोल प्लाजा के मैनेजर की तहरीर पर नवाबगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।