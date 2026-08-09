माफिया अतीक का सबसे छोटा बेटा अबान सुपुर्द-ए-खाक, पैरोल पर पहुंचे भाई उमर और अली

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अबान सिपुर्द-ए-खाक हो गया। शनिवार शाम कसारी-मसारी कब्रिस्तान में उसे अब्बा अतीक, चाचा अशरफ, भाई असद के बगल की कब्र में दफनाया गया।

पैरोल पर लखनऊ जेल से आए बड़े भाई उमर और झांसी जेल से आकर अली अहमद भी जनाजे में शामिल हुए। हजारों की संख्या में रिश्तेदार, करीबी और समर्थक कब्रिस्तान पहुंचे। बाहर मौजूद भीड़ कब्रिस्तान में घुसने के लिए बैरिकेड गिरा दिए।

भीड़ को काबू करने में पुलिस, पीएसी को जवानों को मशक्कत करनी पड़ी। चर्चा रही कि फरार चल रही 50 हजार की इनामी शाइस्ता परवीन भी अपने बेटों से मिली, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा। अबान गुरुवार सुबह चचेरे भाई मो. उमर, दोस्त सोनू, आजम और मो.जैद साथ झांसी जेल में बंद अपने भाई अली से मिलने जा रहा था। कानपुर-झांसी राजमार्ग पर तेज रफ्तार क्रेटा कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टक्कर गई। हादसे में अबान और उसके साथी सोनू की मौत हो गई, जबकि तीन दोस्त घायल हो गए।

शुक्रवार सुबह दोनों के शव हटवा गांव लाए गए। सोनू को गांव में दफना दिया गया, जबकि अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए हाई कोर्ट से उमर और अली को पैरोल मिली। शनिवार शाम साढ़े पांच बजे पुलिस अभिरक्षा में उमर और अली को कब्रिस्तान लाया गया।

जब शव लाया गया तो वह प्रिजन वैन के भीतर ही बिलख पड़े। पुलिस ने हथकड़ी में ही दोनों भाइयों के शव के पास ले गई। नमाज के बाद जनाजा उठा तो उमर, अली, अहजम समेत अन्य लोगों ने कंधा दिया। साढ़े आठ बजे के बाद पुलिस अली और उमर को लेकर वापस जेल के लिए चली गई।