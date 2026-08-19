अतीक के गुर्गे जेपी दुबे पर पुलिस ने कसा शिकंजा, जौनपुर का स्कूल और लग्जरी कारें होंगी कुर्क

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद के गैंग इंटर स्टेट (आईएस)-227 के सक्रिय सदस्य जय प्रकाश उर्फ जेपी दुबे के खिलाफ कार्रवाई का दायरा बढ़ गया है। अब उसके जौनपुर स्थित विद्यालय, प्रयागराज में पीपलगांव का मकान, कादिलपुर की जमीन और लग्जरी कार भी कुर्क की जाएगी।

स्कूल को चिंहित करने के लिए बुधवार को पुलिस की एक टीम जौनपुर भेजी गई है। जबकि राजस्व, पीडीए, नगर निगम और आरटीओ से चल-अचल संपत्ति की जानकारी मांगी गई है। अब तक तफ्तीश से पुलिस को पता चला है कि अतीक के गुर्गे जेपी दुबे ने अपराध के जरिए अरबों रुपये की संपत्ति बनाई है।

प्रॉपर्टी बनाने में गैंगलीडर जेपी दुबे का सहयोग उसके गिरोह के सदस्य विकास, भैयालाल, किशन भी करते थे। इसके चलते उनकी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। पुलिस की एक टीम जौनपुर भेजी गई कुख्यात अपराधी जेपी दुबे मूलरूप से जौनपुर जिले के पवारा थाना क्षेत्र के सोंगरा मनी पट्टी गांव का रहने वाला है। उसने गैंग बनाकर कई घटनाओं को अंजाम दिया। अवैध रूप से जमीनाें पर कब्जा करके का काम भी किया। उसके खिलाफ आठ मुकदमे दर्ज हैं।