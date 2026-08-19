अतीक के गुर्गे जेपी दुबे पर पुलिस ने कसा शिकंजा, जौनपुर का स्कूल और लग्जरी कारें होंगी कुर्क
माफिया अतीक अहमद के गुर्गे जय प्रकाश उर्फ जेपी दुबे की जौनपुर स्थित स्कूल समेत प्रयागराज की संपत्तियां कुर्क की जाएंगी।
HighLights
जेपी दुबे की जौनपुर स्थित स्कूल संपत्ति कुर्क की जाएगी।
प्रयागराज में मकान, जमीन, लग्जरी कार भी जब्त होगी।
अपराध से अर्जित अरबों की संपत्ति की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद के गैंग इंटर स्टेट (आईएस)-227 के सक्रिय सदस्य जय प्रकाश उर्फ जेपी दुबे के खिलाफ कार्रवाई का दायरा बढ़ गया है। अब उसके जौनपुर स्थित विद्यालय, प्रयागराज में पीपलगांव का मकान, कादिलपुर की जमीन और लग्जरी कार भी कुर्क की जाएगी।
स्कूल को चिंहित करने के लिए बुधवार को पुलिस की एक टीम जौनपुर भेजी गई है। जबकि राजस्व, पीडीए, नगर निगम और आरटीओ से चल-अचल संपत्ति की जानकारी मांगी गई है। अब तक तफ्तीश से पुलिस को पता चला है कि अतीक के गुर्गे जेपी दुबे ने अपराध के जरिए अरबों रुपये की संपत्ति बनाई है।
प्रॉपर्टी बनाने में गैंगलीडर जेपी दुबे का सहयोग उसके गिरोह के सदस्य विकास, भैयालाल, किशन भी करते थे। इसके चलते उनकी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है।
पुलिस की एक टीम जौनपुर भेजी गई
कुख्यात अपराधी जेपी दुबे मूलरूप से जौनपुर जिले के पवारा थाना क्षेत्र के सोंगरा मनी पट्टी गांव का रहने वाला है। उसने गैंग बनाकर कई घटनाओं को अंजाम दिया। अवैध रूप से जमीनाें पर कब्जा करके का काम भी किया। उसके खिलाफ आठ मुकदमे दर्ज हैं।
पूर्व ब्लॉक प्रमुख सोनू कुमार पर जानलेवा हमले के आरोप में पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा। इसके बाद 2025 में एयरपोर्ट थाने में गैंग्सटर का मुकदमा कायम हुआ, जिसकी विवेचना पूरामुफ्ती थाने के थानाध्यक्ष शांतनु सिंह कर रहे हैं। मंगलवार को अपराध से अर्जित 25 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी को गैंग्सटर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत एसीपी रवि गुप्ता ने पूरामुफ्ती, एयरपोर्ट पुलिस और राजस्व की टीम के साथ कुर्क किया।
पुलिस का कहना है कि जौनपुर का स्कूल, प्रयागराज में मकान, जमीन समेत आठ अचल और कई चल संपत्ति भी जांच के दायरे में हैं। जल्द ही इन्हें भी गैंग्सटर एक्ट के तहत जब्त किया जाएगा।
इसके साथ ही जेपी दुबे के सहयोगी विकास, भैयालाल, किशन समेत अन्य की संपत्तियों को भी इसी एक्ट के तहत कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस की एक टीम जौनपुर भेजी गई है।
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