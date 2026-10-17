बेटे के निकाह में शामिल हो सकेगा उम्रकैद की सजा काट रहा कैदी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ दी इजाजत

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुजफ्फरनगर के चर्चित हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे अरशद की सजा निलंबित करने की अर्जी खारिज कर दी है। हालांकि, अदालत ने उसे 20 अक्टूबर को बेटे के निकाह में शामिल होने की अनुमति दी है। इसके लिए उसे पुलिस हिरासत में ले जाया जाएगा और रस्में पूरी होते ही वापस जेल पहुंचा दिया जाएगा।

अदालत ने आने-जाने का पूरा खर्च भी अरशद को स्वयं उठाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति मनोज बजाज और न्यायमूर्ति हरवीर सिंह की खंडपीठ ने अरशद की आपराधिक अपील पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। अरशद के अधिवक्ता ने निकाह का कार्ड प्रस्तुत करते हुए बताया कि उसके बेटे का निकाह 20 अक्टूबर को होना है।

पिता होने के नाते उसे निकाह की रस्में निभानी हैं। इस आधार पर उम्रकैद की सजा दो सप्ताह के लिए निलंबित करने की मांग की गई थी। अपर शासकीय अधिवक्ता और भोपा थाना प्रभारी ने भी निकाह की तारीख की पुष्टि की। 26 मई 2010 को शमीम ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।