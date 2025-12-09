प्रयागराज विकास प्राधिकरण का कर्मचारी घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया, एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई, टीम सदस्यों से हाथापाई

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद विकास प्राधिकरण (पीडीए) का एक कर्मचारी मंगलवार को घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। एंटी करप्शन टीम ने उसे पकड़ा। हालांकि इस दौरान कार्यालय में हंगामा हो गया और टीम सदस्यों से हाथापाई भी की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कर्मचारी को पकड़ने के दौरान हंगामा एंटी करप्शन टीम ने मंगलवार दोपहर प्रयागराज विकास प्राधिकरण में अधिष्ठान विभाग में कर्मचारी अजय कुमार को घूंस लेते रंगे हाथ पकड़ने का प्रयास किया तो हंगामा हो गया। आरोप है कि पीडीए के कर्मचारियों ने एंटी करप्शन टीम को घेर लिया। दबाव बढ़ने पर हाथापाई हुई।