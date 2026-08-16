इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक कक्षाएं 20 अगस्त से शुरू होंगी, 17 से अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। 19 स्नातक पाठ्यक्रमों में अधिकांश सीटों पर प्रवेश हो चुका है। दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के अभिलेखों का भौतिक सत्यापन कल 17 अगस्त से शुरू होगा। इसके लिए संबंधित विभागों की ओर से अलग-अलग तिथियां और दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। नए शैक्षणिक सत्र की नियमित कक्षाएं 20 अगस्त से शुरू होंगी।

पहली बार अगस्त में शुरू होंगी कक्षाएं पिछले तीन वर्षों में पहली बार अगस्त माह में स्नातक कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। इससे पहले प्रवेश प्रक्रिया लंबी खिंचने के कारण सितंबर या अक्टूबर तक कक्षाएं शुरू होती थीं। इस बार प्रवेश प्रक्रिया को अपेक्षाकृत जल्द पूरा करने के बाद पढ़ाई शुरू करने की तैयारी की गई है।

करीब 3700 सीटों पर प्रवेश इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चार वर्षीय बीए, बीएससी और बीकाम समेत बीएड, पांच वर्षीय बीबीए-एमबीए, बीसीए-एमसीए डाटा साइंस, बीसीए, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं पोषण सहित 19 स्नातक पाठ्यक्रमों में करीब 3700 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। इनमें बड़ी संख्या में सीटों पर दाखिला हो चुका है और अब प्रवेशित विद्यार्थियों के शैक्षिक प्रमाणपत्रों एवं अन्य अभिलेखों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

निर्धारित तिथि से 7 दिन बाद शुरू होंगी कक्षाएं विश्वविद्यालय प्रशासन ने शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार 13 अगस्त से स्नातक कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की थी। हालांकि प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने में कुछ अतिरिक्त समय लगने के कारण कक्षाएं निर्धारित तिथि से सात दिन बाद शुरू होंगी। अब 20 अगस्त से विभागों में नियमित शिक्षण कार्य प्रारंभ करने की तैयारी पूरी कर ली गई है।

अभिलेख सत्यापन में मूल प्रमाणपत्र लाएं अभिलेख सत्यापन के दौरान विद्यार्थियों को अपने मूल प्रमाणपत्रों के साथ निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। संबंधित विभाग सत्यापन की प्रक्रिया और समय-सारिणी के संबंध में आवश्यक जानकारी जारी करेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन का जोर प्रवेश प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के साथ ही विद्यार्थियों को जल्द से जल्द नियमित पढ़ाई से जोड़ने पर है।

स्नातक प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पीआरओ प्रो. जया कपूर ने बताया कि स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सोमवार 17 अगस्त से प्रवेश पा चुके विद्यार्थियों के अभिलेखों का भौतिक सत्यापन शुरू कर दिया जाए, जबकि कक्षाएं 20 अगस्त से शुरू होंगी।

बीटेक में प्रवेश को 20 अगस्त तक भौतिक सत्यापन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जेके इंस्टीट्यूट आफ एप्लाइड फिजिक्स एंड टेक्नोलाजी में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीटेक में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जोसाआ/सीसैब-2026 के माध्यम से बीटेक इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग तथा बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद मेजर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सीट आवंटित विद्यार्थियों का संस्थान में भौतिक रिपोर्टिंग और प्रवेश प्रक्रिया 20 अगस्त तक चलेगी। रिपोर्टिंग सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे के बीच की जा सकेगी।