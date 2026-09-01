Allahabad University में BSc गणित और बायो समेत BA का नया कटऑफ जारी, अलग-अलग श्रेणियों के अंक निर्धारित

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न पाठ्यक्रमों का नया कटऑफ जारी किया गया है। इसके आधार पर पात्र अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

नए कटऑफ में बीएससी गणित, बीएससी बायो और बीए के लिए अलग-अलग श्रेणियों के अंक निर्धारित किए गए हैं। बीएससी गणित में ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए कटऑफ 357.66 से 359 अंक निर्धारित की गई है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी में कटऑफ 366.30 से 367.09 अंक रही। वहीं एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 271.80 से 271.90 अंक निर्धारित किए गए हैं। इन श्रेणियों के पात्र अभ्यर्थी दो सितंबर को सुबह 10 बजे तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

बीए पाठ्यक्रम में अनारक्षित वर्ग के लिए कटऑफ 427 से 429 अंक रखा गई है। ओबीसी वर्ग में 354 से 359 अंक, जबकि ईडब्ल्यूएस वर्ग में 353 से 360 अंक के बीच कटऑफ निर्धारित है। एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 300 से 307 अंक कटऑफ है। बीए में पात्र अभ्यर्थियों को दो सितंबर सुबह नौ बजे तक प्रवेश लेना होगा।

बीएससी बायो में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कटऑफ 442.50 से 443.65 अंक निर्धारित है। ईडब्ल्यूएस वर्ग में कटआफ 442.88 से 443.53 अंक रही। पात्र अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश की अंतिम समय सीमा दो सितंबर सुबह 10 बजे तक निर्धारित की गई है।

एडीसी : बीए-बीएससी में सभी को अवसर इलाहाबाद डिग्री कॉलेज यानी एडीसी में बीए, बीकाम और बीएससी प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। कॉलेज ने दो सितंबर को प्रवेश का अवसर निर्धारित किया है। इसके तहत सीयूईटी-यूजी 2026 में शामिल होकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित पाठ्यक्रम और श्रेणी के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। कीडगंज परिसर में बीए प्रथम वर्ष और बीकॉम प्रथम वर्ष में यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर दिया गया है। बीएससी गणित प्रथम वर्ष में ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अवसर उपलब्ध है।

बीकॉम में नान-सीयूईटी अभ्यर्थियों को भी इंटरमीडिएट अथवा कक्षा 12वीं के प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश का अवसर दिया गया है। इसमें सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 75 प्रतिशत या उससे अधिक, जबकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के लिए 65 प्रतिशत या उससे अधिक अंक निर्धारित हैं। एससी और एसटी वर्ग के सभी छात्र इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।

जीरो रोड परिसर की छात्रा शाखा में बीए प्रथम वर्ष में सभी वर्गों की छात्राओं और बीकाम प्रथम वर्ष में भी सभी वर्गों की छात्राओं के लिए प्रवेश का अवसर रखा गया है। नान-सीयूईटी आधार पर बीकाम में सामान्य वर्ग की छात्राओं के लिए 75 प्रतिशत या उससे अधिक तथा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के लिए 65 प्रतिशत या उससे अधिक अंक आवश्यक हैं। एससी और एसटी वर्ग की सभी छात्राएं प्रवेश के लिए पात्र होंगी।