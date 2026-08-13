Allahabad University में BFA का पहली मेरिट जारी, अनारक्षित वर्ग का कटऑफ, वर्गाें के अनुसार यहां देखें नंबर

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स (बीएफए) में प्रवेश के लिए पहला कटऑफ जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों के सीयूईटी स्कोर के साथ प्रायोगिक परीक्षा के अंकों को जोड़कर प्राप्त ग्रैंड टोटल के आधार पर मेरिट तैयार की गई है। पहले कटऑफ में कुल 38 अभ्यर्थियों के नाम शामिल हैं।

14-15 अगस्त तक जमा होंगे शुल्क अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 672.22 या इससे अधिक अंक निर्धारित किए गए हैं। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए कटआफ 590.89, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी- नान क्रीमी लेयर) के लिए 632.67, अनुसूचित जाति (एससी) के लिए 534.15 और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 475.60 अंक या इससे अधिक रखा गया है। प्रवेश शुल्क जमा करने की प्रक्रिया 14 अगस्त को सुबह 10 बजे से शुरू होगी। शुल्क जमा करने की अंतिम समय सीमा 15 अगस्त सुबह 10 बजे तक निर्धारित की गई है।

टॉप स्थान अभ्यर्थियों के अंक जारी सूची में सबसे अधिक ग्रैंड टोटल 793.8403 अंक रहा। ईडब्ल्यूएस वर्ग की अभ्यर्थी समृद्धि सिंह ने सीयूईटी में 552.8403 अंक और प्रैक्टिकल में 241 अंक हासिल किए, जिससे उनका ग्रैंड टोटल 793.8403 रहा। इसके बाद सामान्य वर्ग की साधना कुंतल का ग्रैंड टोटल 733.6468 रहा। ओबीसी नान-क्रीमी लेयर की शाही शर्मा 729.2421 और नीरज श्रीवास 728.0493 अंकों के साथ सूची में आगे रहे। बीएफए की मेरिट सूची में सीयूईटी और प्रैक्टिकल दोनों के अंकों को महत्व दिया गया है।

प्रैक्टिकल में बेहतर अंक सूची में कई अभ्यर्थियों के सीयूईटी अंक अपेक्षाकृत कम होने के बावजूद प्रैक्टिकल में बेहतर प्रदर्शन के कारण उनका ग्रैंड टोटल बढ़ा है। उदाहरण के तौर पर दिव्यांश द्विवेदी ने सीयूईटी में 441.0195 अंक प्राप्त किए, जबकि प्रैक्टिकल में 275 अंक मिले। इससे उनका कुल ग्रैंड टोटल 716.0195 रहा।

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500 के नीचे नहीं आया बीएएलएलबी का कटऑफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विधि विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में बीएएलएलबी (आनर्स) में प्रवेश के लिए सातवां मेरिट-कटआफ जारी कर दिया है। सातवें कटआफ में ईडब्ल्यूएस वर्ग में 535 से 537 सीयूईटी-यूजी अंक वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किया गया है। एससी वर्ग का कटआफ 469 से 475 अंक तथा एसटी वर्ग का कटआफ 362 अंक निर्धारित किया गया है। फीस जमा करने की प्रक्रिया 14 अगस्त को दोपहर दो बजे तक चलेगी।