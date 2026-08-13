Prayagraj : ईश्वर शरण महाविद्यालय ने स्नातक का नया कटऑफ जारी किया, अभ्यर्थी अंक यहां देखें; 14 अगस्त को प्रवेश लें
ईश्वर शरण महाविद्यालय ने स्नातक के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए नया कटऑफ जारी किया है। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में एलएलबी प्रथम वर्ष के लिए 149 अंक पर काउ ...और पढ़ें
HighLights
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संघटक कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया
एडीसी में एलएलबी प्रथम वर्ष में प्रवेश का काउंसिलिंग कल
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संघटक ईश्वर शरण महाविद्यालय ने स्नातक का नया कटऑफ जारी किया है। बीकाम प्रथम वर्ष में अनारक्षित वर्ग के लिए 240 अंक, ईडब्ल्यूएस के लिए 180 अंक या अधिक तथा ओबीसी वर्ग के लिए 190 अंक कटऑफ है।
बीए, बीएससी व बीए-एलएलबी का कटऑफ
बीए में अनारक्षित वर्ग के लिए 280 अंक, ईडब्ल्यूएस के लिए 120 अंक, ओबीसी के लिए 190 अंक कटऑफ है। बीएससी गणित में अनारक्षित वर्ग के लिए 225 अंक कटऑफ जारी किया गया है। बीएससी बायो में अनारक्षित वर्ग के लिए कटऑफ 285 अंक रखा गया है। बीए-एलएलबी प्रथम वर्ष में ओबीसी वर्ग के लिए 375 और एससी वर्ग के लिए 310 अंक कटऑफ अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रवेश कल यानी 14 अगस्त को होंगे।
एडीसी : एलएलबी में 149 अंक पर काउंसिलिंग कल
इलाहाबाद डिग्री कॉलेज (एडीसी) में एलएलबी प्रथम वर्ष सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए काउंसिलिंग 14 अगस्त को होगी। विधि विभाग के अनुसार प्रवेश परीक्षा में 149 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी वर्गों के अभ्यर्थी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे के बीच बेनीगंज परिसर में प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा। इसके अलावा बीए, बीएससी और बीकाम का भी नया कटऑफ जारी कर दिया गया है। कीडगंज और जीरो रोड परिसर में सभी के लिए बीए में प्रवेश ओपन कर दिया गया है। बीकाम का कटऑफ 150 अंक है।