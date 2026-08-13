Prayagraj : ईश्वर शरण महाविद्यालय ने स्नातक का नया कटऑफ जारी किया, अभ्यर्थी अंक यहां देखें; 14 अगस्त को प्रवेश लें

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संघटक ईश्वर शरण महाविद्यालय ने स्नातक का नया कटऑफ जारी किया है। बीकाम प्रथम वर्ष में अनारक्षित वर्ग के लिए 240 अंक, ईडब्ल्यूएस के लिए 180 अंक या अधिक तथा ओबीसी वर्ग के लिए 190 अंक कटऑफ है।

बीए, बीएससी व बीए-एलएलबी का कटऑफ बीए में अनारक्षित वर्ग के लिए 280 अंक, ईडब्ल्यूएस के लिए 120 अंक, ओबीसी के लिए 190 अंक कटऑफ है। बीएससी गणित में अनारक्षित वर्ग के लिए 225 अंक कटऑफ जारी किया गया है। बीएससी बायो में अनारक्षित वर्ग के लिए कटऑफ 285 अंक रखा गया है। बीए-एलएलबी प्रथम वर्ष में ओबीसी वर्ग के लिए 375 और एससी वर्ग के लिए 310 अंक कटऑफ अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रवेश कल यानी 14 अगस्त को होंगे।