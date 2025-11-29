इलाहाबाद राष्ट्रीय संग्रहालय के निदेशक का पद खाली, नई नियुक्ति तक कार्यभार मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल संभालेंगी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद राष्ट्रीय संग्रहालय के निदेशक राजेश प्रसाद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने इस पद की जिम्मेदारी संभाल ली है। राजेश प्रसाद 29 नवंबर 2022 को निदेशक बने थे। उनका कार्यकाल 28 नवंबर 2025 को समाप्त हो चुका है।

नये निदेशक की नियुक्ति तक प्रभार देखेंगी मंडलायुक्त निदेशक उदयपुर (राजस्थान) में लगने जा रही प्रदर्शनी की व्यवस्था देखने 27 नवंबर को गए हैं। नये नियमित निदेशक की नियुक्ति होने तक संग्रहालय का प्रभार मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल को दिया गया है।

29 नवंबर 2022 को निदेशक का पदभार संभाला था संग्रहालय में निदेशक बनाए जाने से पूर्व राजेश प्रसाद नई दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट के संग्रहालय में संयुक्त निदेशक थे। 29 नवंबर 2022 को उन्होंने इलाहाबाद संग्रहालय के निदेशक का पदभार संभाला था। 28 नवंबर 2025 को उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। संग्रहालय के सहायक प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी) सुनील कुमार पांडेय फाइल समेत मंडलायुक्त के शिविर कार्यालय पहुंचे। रात करीब 11 बजे तक फाइल के पन्ने पलटे जाते रहे, इसके बाद फाइल मंडलायुक्त के पास भेजी गई।

राजेश प्रसाद ने किए थे कई बदलाव तीन वर्ष की अवधि में संग्रहालय में राजेश प्रसाद के नेतृत्व में कई बदलाव हुए। इनमें नई बनाई गई आजाद वीथिका, केंद्रीय कक्ष का नवीनीकरण, साहित्यिक वीथिका में आमूलचूल बदलाव (उद्घाटन शेष), थंका वीथिका निर्माण की शुरुआत आदि कार्य हुए। संग्रहालय में प्रवेश स्थल पर तोपों का प्रदर्शन भी राजेश प्रसाद के कार्यकाल में हुआ। निदेशक रहते ''कला और संविधान के सम्मिलन'' विषय गोष्ठी 26 नवंबर को कराई थी।