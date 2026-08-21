केस रिकार्ड कोर्ट नहीं पहुंचने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, विधि सचिव को किया तलब

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता के कार्यालय से मुकदमों के रिकार्ड समय पर कोर्ट में नहीं पहुंचने पर कड़ी नाराजगी जताई है। राजेंद्र सिंह व तीन अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व तीन अन्य की सुनवाई रिकार्ड नहीं आने के कारण नहीं हो सकी। न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ के समक्ष जब यह मामला सुनवाई के लिए आया, तो पता चला कि सरकार की ओर से जवाबी हलफनामा अब तक दाखिल नहीं हुआ है।

स्थायी अधिवक्ता ने बताया कि मामले की फाइल ही उन्हें कार्यालय से नहीं मिली। इस पर खंडपीठ ने निर्देश दिया कि विधि सचिव पहली सितंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर यह बताएं कि मुकदमों के रिकार्ड समय पर कोर्ट तक पहुंचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं। अगली सुनवाई इसी तारीख पर होगी।