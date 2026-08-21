केस रिकार्ड कोर्ट नहीं पहुंचने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, विधि सचिव को किया तलब
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमों के रिकॉर्ड समय पर कोर्ट न पहुंचने पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने विधि सचिव को 1 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया है।
HighLights
राजेंद्र सिंह व तीन अन्य बनाम उप्र राज्य व तीन अन्य की सुनवाई रिकार्ड नहीं आने से नहीं हो सकी
खंडपीठ के समक्ष सुनवाई को मामला आया, सरकार की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं हुआ
विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता के कार्यालय से मुकदमों के रिकार्ड समय पर कोर्ट में नहीं पहुंचने पर कड़ी नाराजगी जताई है। राजेंद्र सिंह व तीन अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व तीन अन्य की सुनवाई रिकार्ड नहीं आने के कारण नहीं हो सकी। न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ के समक्ष जब यह मामला सुनवाई के लिए आया, तो पता चला कि सरकार की ओर से जवाबी हलफनामा अब तक दाखिल नहीं हुआ है।
स्थायी अधिवक्ता ने बताया कि मामले की फाइल ही उन्हें कार्यालय से नहीं मिली। इस पर खंडपीठ ने निर्देश दिया कि विधि सचिव पहली सितंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर यह बताएं कि मुकदमों के रिकार्ड समय पर कोर्ट तक पहुंचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं। अगली सुनवाई इसी तारीख पर होगी।
अदालत ने पाया कि सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय से मूल रिकार्ड कोर्ट में पहुंच चुके थे, फिर भी चीफ स्टैंडिंग काउंसिल कार्यालय की लापरवाही के चलते मामले के दस्तावेज़ समय पर नहीं भेजे गए, जिससे स्थायी अधिवक्ता कोर्ट की सहायता करने में असमर्थ रहे। पीठ ने कहा कि यह समस्या बार-बार सामने आ रही है, जिसके कारण मामलों को स्थगित करना पड़ रहा है। अदालत ने विधि सचिव को इस संबंध में तलब किया था, लेकिन कार्यालय की कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं देखा गया।