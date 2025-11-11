Allahabad HC का हत्याभियुक्त अधिवक्ता की उम्रकैद पर खंडित निर्णय, अब तीसरे जज करेंगे फैसला

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पत्नी की हत्या में आजीवन कारावास की सजा काट रहे फतेहपुर निवासी एक अधिवक्ता की अपील पर खंडित निर्णय सुनाया है। खंडपीठ में शामिल दोनों न्यायमूर्तियों ने अलग-अलग फैसला दिया। अंतिम निर्णय के लिए मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने बरी कर दिया है जबकि न्यायमूर्ति संदीप जैन ने अपीलार्थी शैलेंद्र कुमार मिश्र की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी। अब इस प्रकरण को अंतिम निर्णय के लिए मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित कर दिया गया है, ताकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 392 के तहत तीसरे न्यायमूर्ति को नामित किया जा सके।

तीसरे न्यायमूर्ति का निर्णय होगा महत्वपूर्ण तीसरे न्यायमूर्ति की राय महत्वपूर्ण होगी। उनका निर्णय तय करेगा कि आजीवन कारावास की सजा बरकरार रहेगी अथवा अपीलार्थी को बरी कर दिया जाएगा। मुकदमे से जुड़े संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि फतेहपुर की कोतवाली में मामला दर्ज है।

वर्ष 1996 का मामला ट्रायल कोर्ट ने वर्ष 1996 में पेशे से अधिवक्ता और मुकदमे में अपीलार्थी शैलेंद्र कुमार मिश्रा को पत्नी सुनीता देवी की हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन कथानक है कि अपीलकर्ता, अपनी पत्नी से उसकी संपत्ति और पहले पति (एयरफोर्स सार्जेंट विजय शंकर मिश्रा) से मिला लगभग दो लाख रुपये अपने नाम स्थानांतरित करने की मांग कर रहा था।

बचाव पक्ष की दलील सुनीता के मना करने पर अपीलकर्ता ने 26 जुलाई 1991 को गोली मार दी और भाग निकला। बचाव पक्ष के अनुसार गोली जानबूझकर नहीं चलाई गई थी। अपीलार्थी जब अपने साले प्रदीप से हिसाब-किताब करने जा रहा था तो पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। इस दौरान हाथापाई में बंदूक दुर्घटनावश चल गई।

अपीलार्थी को किया बरी न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने अपीलार्थी को बरी करते हुए कहा है कि गवाही में महत्वपूर्ण सुधार थे और यह बात एफआइआर या पुलिस को पहले दिए बयान में नहीं थी। यह भी माना कि नाबालिग गवाहों को सिखाया जा सकता है क्योंकि घटना के बाद वह मामा के संरक्षण में थे।