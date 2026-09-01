कर्मचारियों की पेंशन में सीजनल सेवा भी गिनी जाएगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि कर्मचारियों की पेंशन के लिए सीजनल सेवा भी न्यूनतम अर्हकारी सेवा में गिनी जाएगी। नाम चाहे दैनिक, अस्थायी या सीजनल कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की एकलपीठ ने झांसी में कलेक्शन अमीन पद से सेवानिवृत्त अलख प्रकाश मिश्रा की याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा, नियमितीकरण से पूर्व सीजनल, अस्थायी या तदर्थ सेवा को पेंशन के लिए आवश्यक न्यूनतम अर्हकारी सेवा में गिना जाना चाहिए, भले ही पेंशन की वास्तविक गणना केवल नियमित सेवा के आधार पर की जाए।

याची फरवरी 1984 में सीजनल कलेक्शन अमीन नियुक्त हुआ। कई वर्षों तक अस्थायी आधार पर कार्य करने और कई बार अदालती लड़ाई लड़ने के बाद सितंबर 2016 में नियमित किया गया और नवंबर 2018 में स्थायी पुष्टि मिली। जुलाई 2019 में सेवानिवृत्त हो गए।

जिलाधिकारी/कलेक्टर ने पेंशन संबंधी दावा यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याची ने नियमित कर्मचारी के रूप में केवल दो वर्ष 10 माह की सेवा की है, जो पेंशन पात्रता के लिए अपर्याप्त है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और उदय प्रताप ठाकुर बनाम बिहार राज्य मामलों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि नियमितीकरण से पूर्व की गई वर्क-चार्ज, तदर्थ या सीजनल सेवा को अर्हकारी सेवा में जोड़ा जाना चाहिए, ताकि कर्मचारी को न्यूनतम 10 वर्ष की पात्रता से वंचित न किया जाए।