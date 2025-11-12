इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रशासन ने जिला जज स्तर के तीन न्यायिक अधिकारियों के बदले कार्यक्षेत्र

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रशासन ने जिला जज स्तर के तीन न्यायिक अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। महानिबंधक मंजीत सिंह श्योराण की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलीगढ़ अनुपम कुमार इसी पद पर मेरठ स्थानांतरित किए गए हैं।