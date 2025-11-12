Language
    इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रशासन ने जिला जज स्तर के तीन न्यायिक अधिकारियों के बदले कार्यक्षेत्र

    By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 06:44 PM (IST)

    विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रशासन ने जिला जज स्तर के तीन न्यायिक अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। महानिबंधक मंजीत सिंह श्योराण की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलीगढ़ अनुपम कुमार इसी पद पर मेरठ स्थानांतरित किए गए हैं।

    मैनपुरी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार अग्रवाल को अलीगढ़ में इसी पद पर स्थानांतरित किया गया है। प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय गाजीपुर रूपेश रंजन मैनपुरी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाए गए हैं।