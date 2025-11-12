इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रशासन ने जिला जज स्तर के तीन न्यायिक अधिकारियों के बदले कार्यक्षेत्र
इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रशासन ने जिला जज स्तर के तीन न्यायिक अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। महानिबंधक मंजीत सिंह श्योराण की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलीगढ़ अनुपम कुमार इसी पद पर मेरठ स्थानांतरित किए गए हैं।
विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रशासन ने जिला जज स्तर के तीन न्यायिक अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। महानिबंधक मंजीत सिंह श्योराण की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलीगढ़ अनुपम कुमार इसी पद पर मेरठ स्थानांतरित किए गए हैं।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
मैनपुरी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार अग्रवाल को अलीगढ़ में इसी पद पर स्थानांतरित किया गया है। प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय गाजीपुर रूपेश रंजन मैनपुरी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाए गए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।