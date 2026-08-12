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    गुजारा भत्ता पत्नी का कानूनी अधिकार, उसे वंचित नहीं कर सकते: इलाहाबाद हाई कोर्ट

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 09:59 AM (IST)

    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पत्नी को गुजारा-भत्ता से वंचित करना उसके सम्मान के साथ जीवन जीने के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। ...और पढ़ें

    इलाहाबाद हाई कोर्ट।

    इलाहाबाद हाई कोर्ट।

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    विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पत्नी को आर्थिक तंगी और बेबसी की स्थिति में जीवन बिताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

    पत्नी को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है और उसे गुजारा-भत्ता से वंचित करना इस संवैधानिक अधिकार के विपरीत है।

    भरण-पोषण की राशि पति की ओर से कोई दान या उपकार नहीं, बल्कि पत्नी का कानूनी अधिकार है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति अचल सचदेव की एकलपीठ ने देवांश की याचिका खारिज करते हुए की। याची ने गौतमबुद्ध नगर की फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

    फैमिली कोर्ट ने याची को निर्देश दिया था कि वह पत्नी को हर महीने 20 हजार रुपये गुज़ारा-भत्ता दे। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले में किसी प्रकार की कानूनी या तथ्यात्मक त्रुटि नहीं पाई और आदेश बरकरार रखा। मुकदमे से जुड़े तथ्य यह हैं कि शादी जुलाई 2017 में हिंदू रीति-रिवाजों से हुई थी।

    पत्नी का आरोप है कि शादी के बाद उससे दहेज की मांग की गई और प्रताड़ित किया जाने लगा। दहेज में स्विफ्ट कार और 100 वर्ग गज का प्लाट मांगे जाने का भी आरोप लगाया गया। पत्नी के अनुसार 30 मार्च 2018 को पति और उसके परिवार के सदस्यों ने उसके साथ मारपीट की और उसे घर में बंद कर दिया।

    इसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी और दो अप्रैल 2018 से अपने मायके में रह रही है। पत्नी ने अदालत को बताया कि उसकी अपनी कोई आय नहीं है और वह वृद्ध पिता पर निर्भर है। पति साफ्टवेयर इंजीनियर है और 70 हजार रुपये प्रतिमाह कमाते हैं।

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    इसके अलावा पति और उसके परिवार के पास कई संपत्तियां और व्यवसाय हैं, जिनसे करीब दो लाख रुपये प्रतिमाह की आय होती है। उसने भरण-पोषण के लिए 30 हजार रुपये प्रतिमाह की मांग की थी। हाई कोर्ट ने कहा- फैमिली कोर्ट ने उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद पाया था कि पत्नी के पास पति से अलग रहने का पर्याप्त कारण है।

    अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 15(3), 21 और 39 का उल्लेख करते हुए कहा कि भरण-पोषण संबंधी कानूनी प्रविधान सामाजिक न्याय की संवैधानिक भावना को लागू करते हैं। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है।

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