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हमीरपुर में स्कूल के लिए सड़क नहीं...दैनिक जागरण की खबर को इलाहाबाद HC ने स्वत: संज्ञान लिया: सरकार से मांगा जवाब

By Suresh pandey Edited By: Brijesh Srivastava
Updated: Fri, 14 Aug 2026 09:08 PM (IST)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमीरपुर के चंदुपुर गांव में स्कूल तक सड़क न होने संबंधी दैनिक जागरण की खबर पर स्वत: संज्ञान लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालाय।

इलाहाबाद उच्च न्यायालाय।

HighLights

  1. कोर्ट ने स्वत: जनहित याचिका कायम कर राज्य सरकार से मांगा जवाब

  2. मामले की अगली सुनवाई हाई कोर्ट की खंडपीठ 24 अगस्त को करेगी

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। हमीरपुर जिले के चंदुपुर गांव में स्कूली बच्चों को विद्यालय तक जाने के लिए सड़क नहीं होने संबंधी दैनिक जागरण की खबर का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। साथ ही जनहित याचिका कायम कर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने दिया है। प्रकरण में अगली सुनवाई 24 अगस्त 2026 को होगी। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि संबंधित समाचार की प्रति आदेश के साथ संलग्न कर अधिकारियों के वकीलों को उपलब्ध कराई जाए।

दैनिक जागरण में 12 अगस्त 2026 को प्रकाशित खबर के अनुसार, चंदुपुर गांव के स्कूली बच्चों को अपने माता-पिता के साथ सड़क के लिए हमीरपुर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन करना पड़ा, क्योंकि उनके स्कूल तक जाने वाली सड़क बदहाल है। बच्चों ने इस प्रदर्शन के तहत करीब पांच किलोमीटर पैदल यात्रा की, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाता है।

समाचार के अनुसार जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की है। वहीं पीडब्ल्यूडी के कार्यपालक अभियंता ने स्वीकार किया कि करीब 1.5 किलोमीटर सड़क खराब हालत में है और वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) न मिलने के कारण काम अटका हुआ है। इस काम के लिए 1.81 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार है और बजट मिलते ही निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही गई है।

कोर्ट ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए टिप्पणी की कि स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को अपने बुनियादी अधिकार के लिए जिलाधिकारी के सामने प्रदर्शन करना पड़े, यह स्वीकार्य नहीं है, खासकर जब यह काम राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। न्यायालय ने महानिबंधक कार्यालय को निर्देश दिया कि "इन रि: रोड टू स्कूल, हमीरपुर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य" शीर्षक से सिविल जनहित याचिका कायम की जाए।

राज्य सरकार, जिलाधिकारी, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग, कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण विभाग हमीरपुर, प्रमुख सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को पक्षकार बनाते हुए कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता एके गोयल को राज्य की ओर से नोटिस स्वीकार करने तथा राज्य द्वारा स्थिति सुधारने हेतु उठाए जा रहे कदमों पर जवाब देने का निर्देश दिया गया है।

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