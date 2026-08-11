12 साल से नहीं मिला जवाबी हलफनामा, संतकबीर नगर के कलेक्टर-एसएलएओ हाई कोर्ट में तलब

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्ष 2014 से लंबित याचिका में राज्य सरकार की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल न करने पर कड़ा रुख अपनाया है।

कोर्ट के दो बार आदेश के बावजूद जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं हुआ। इस पर कोर्ट ने संतकबीरनगर के कलेक्टर और विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एसएलएओ) को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। दोनों अधिकारियों को 12 अगस्त की दोपहर दो बजे कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब देना होगा।

यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने शोएब अली व अन्य की याचिका पर पारित किया।हाई कोर्ट ने दो अप्रैल 2014 को नोटिस जारी किया था। राज्य की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए स्थायी अधिवक्ता को चार सप्ताह का समय दिया था।