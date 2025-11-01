अवमानना में बागपत के सहायक जिला विकास अधिकारी तलब, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिए निर्देश

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवमानना मामले में बागपत के सहायक जिला विकास अधिकारी को तलब किया है। कोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी प्रेम कुमार द्वारा अपने निलंबन के खिलाफ दायर की गई याचिका पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मूल रिकार्ड पेश न किए जाने पर नाराजगी जताई। साथ ही सीजेएम बागपत को सहायक जिला विकास अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने प्रेम कुमार की याचिका पर दिया है। विकास खंड बड़ौत के वीडीओ प्रेम कुमार के खिलाफ ग्राम प्रधान गूंगाखेड़ी ने अनियमितता की शिकायत की थी। डीडीओ बागपत ने शिकायतों के आधार पर प्रेम कुमार को निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित कर दी।

जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर डीडीओ ने प्रेम कुमार की वर्ष 2025-26 की वेतन वृद्धि स्थायी रूप से रोक दी। इस आदेश को प्रेम कुमार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। याचिका में कहा गया है कि याची को पक्ष रखने का मौका दिए बिना जो दंडादेश दिया गया है वह नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन है।