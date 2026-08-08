Allahabad HC में DM बस्ती के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल, राज्य सरकार से कोर्ट ने मांगी जानकारी

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी बस्ती और अन्य के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर राज्य सरकार के अधिवक्ता से जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने भवानी प्रसाद रामदेव जूनियर हाईस्कूल हरैया के प्रबंधक की अवमानना याचिका पर दिया है।

स्थगनादेश के बावजूद जमीन पुनर्ग्रहरण का मामला मामला स्थगनादेश के बावजूद आयुष महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परियोजना के लिए जमीन पुनर्ग्रहीत किए जाने का है। प्रकरण में अगली सुनवाई तीन सितंबर 2026 को होगी। याचिका में जिलाधिकारी और अन्य के खिलाफ आदेश की जानबूझकर अवहेलना के आरोप में अवमानना कार्यवाही की मांग की गई है। याची की तरफ से अधिवक्ता नित्य प्रकाश तिवारी ने बहस की।