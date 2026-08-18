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'समय पूर्व रिहाई की सांविधानिक शक्ति का मनमाना उपयोग नहीं कर सकते', इलाहाबाद HC का महत्वपूर्ण निर्णय

By Suresh pandey Edited By: Brijesh Srivastava
Updated: Tue, 18 Aug 2026 06:31 PM (IST)

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की समय पूर्व रिहाई की शक्ति मनमानी नहीं हो सकती, यह जेल नियमों के अधीन है। कोर्ट ने फतेहपुर जेल के एक दोषी की याचिका पर राज्य सरकार को एक महीने में फिर से निर्णय लेने का निर्देश दिया।

इलाहाबाद हाई कोर्ट।

इलाहाबाद हाई कोर्ट।

HighLights

  1. कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा- फतेहपुर जेल में बंद दोषी को रिहा करने के मामले में माह भर लें निर्णय

  2. हत्या के प्रयास मामले में जेल करीब आधी सजा काटने के बाद याची ने समय पूर्व रिहाई को आवेदन किया

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को दोषियों को समय से पहले रिहा करने की जो शक्ति प्राप्त है, वह सांविधानिक और विवेकाधीन है, लेकिन इसका उपयोग मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता। यह शक्ति जेल नियमों और रिमिशन (समय पूर्व रिहाई) नीति के अधीन है।

कोर्ट ने आपराधिक विविध रिट याचिका स्वीकार की 

न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने फतेहपुर जेल में बंद राम प्रताप सिंह की आपराधिक विविध रिट याचिका स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की है। याची ने राज्यपाल के पास समय पूर्व रिहाई की गुहार लगाई गई थी, जिसे 26 जून 2026 को खारिज कर दिया गया था। खंडपीठ ने 10 अगस्त को सुनाए गए निर्णय में कहा है कि राज्य सरकार याची के प्रत्यावेदन पर महीने भर में नए सिरे से निर्णय ले।

अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी माना 

अभियोजन कथानक के अनुसार 1996 में फतेहपुर के हुसैनगंज थाने में याची के खिलाफ जानलेवा हत्या के प्रयास की प्राथमिकी दर्ज हुई थी। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 2002 में दोषी मानते हुए सात साल के कठोर कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके खिलाफ याची ने 2002 में हाईकोर्ट में अपील की जो 2019 में खारिज हो गई। इसके बाद 2019 में उसे जेल भेज दिया गया।

करीब आधी सजा काट चुका है याची 

करीब आधी सजा काटने के बाद याची ने समय पूर्व रिहाई के लिए आवेदन किया। जेल रिपोर्ट के अनुसार याची बिना छूट के चार साल छह महीने छह दिन और छूट जोड़कर पांच साल चार महीने जेल में रह चुका था। उसका आचरण भी संतोषजनक बताया गया था, फिर भी उसकी मांग ठुकरा दी गई। राज्यपाल के आदेश में उसकी वास्तविक जेल अवधि महज दो साल छह दिन बताई गई थी।

खंडपीठ ने रिहाई का हकदार 

खंडपीठ ने पाया कि अधिकारियों की सिफारिशें मनमानी राय पर आधारित थीं और जेल अवधि की गणना में स्पष्ट गलती हुई। कोर्ट ने कहा- बिना छूट एक-तिहाई सजा भुगत लेने के बाद कैदी समय पूर्व रिहाई का हकदार हो जाता है।

रिहाई से इन्कार का आदेश गलत

हाई कोर्ट ने ‘समय पूर्व रिहाई की प्रक्रिया’ का भी उल्लेख किया, जिसमें जेल प्रशासन कैदी के आचरण, काटी गई सजा और अपराध की प्रकृति का विवरण तैयार कर प्रस्ताव डीएम और एसपी को भेजता है। कोर्ट ने कहा, डीएम और एसपी की प्रतिकूल सिफारिशें ठोस आधार पर नहीं थीं। अधिकारियों द्वारा बताई गई अवधि वास्तविक अवधि से कम थी, इसलिए रिहाई से इन्कार का आदेश गलत है।