'समय पूर्व रिहाई की सांविधानिक शक्ति का मनमाना उपयोग नहीं कर सकते', इलाहाबाद HC का महत्वपूर्ण निर्णय

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को दोषियों को समय से पहले रिहा करने की जो शक्ति प्राप्त है, वह सांविधानिक और विवेकाधीन है, लेकिन इसका उपयोग मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता। यह शक्ति जेल नियमों और रिमिशन (समय पूर्व रिहाई) नीति के अधीन है।

कोर्ट ने आपराधिक विविध रिट याचिका स्वीकार की न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने फतेहपुर जेल में बंद राम प्रताप सिंह की आपराधिक विविध रिट याचिका स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की है। याची ने राज्यपाल के पास समय पूर्व रिहाई की गुहार लगाई गई थी, जिसे 26 जून 2026 को खारिज कर दिया गया था। खंडपीठ ने 10 अगस्त को सुनाए गए निर्णय में कहा है कि राज्य सरकार याची के प्रत्यावेदन पर महीने भर में नए सिरे से निर्णय ले।

अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी माना अभियोजन कथानक के अनुसार 1996 में फतेहपुर के हुसैनगंज थाने में याची के खिलाफ जानलेवा हत्या के प्रयास की प्राथमिकी दर्ज हुई थी। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 2002 में दोषी मानते हुए सात साल के कठोर कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके खिलाफ याची ने 2002 में हाईकोर्ट में अपील की जो 2019 में खारिज हो गई। इसके बाद 2019 में उसे जेल भेज दिया गया।

करीब आधी सजा काट चुका है याची करीब आधी सजा काटने के बाद याची ने समय पूर्व रिहाई के लिए आवेदन किया। जेल रिपोर्ट के अनुसार याची बिना छूट के चार साल छह महीने छह दिन और छूट जोड़कर पांच साल चार महीने जेल में रह चुका था। उसका आचरण भी संतोषजनक बताया गया था, फिर भी उसकी मांग ठुकरा दी गई। राज्यपाल के आदेश में उसकी वास्तविक जेल अवधि महज दो साल छह दिन बताई गई थी।

खंडपीठ ने रिहाई का हकदार खंडपीठ ने पाया कि अधिकारियों की सिफारिशें मनमानी राय पर आधारित थीं और जेल अवधि की गणना में स्पष्ट गलती हुई। कोर्ट ने कहा- बिना छूट एक-तिहाई सजा भुगत लेने के बाद कैदी समय पूर्व रिहाई का हकदार हो जाता है।