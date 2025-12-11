इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बार काउंसिल आफ इंडिया को बार एसोसिएशन चुनावों पर नियंत्रण का अधिकार नहीं

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया अथवा राज्य बार काउंसिल के पास जिला बार एसोसिएशन के चुनावों को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं है, जो उनके अपने नियमों से संचालित होते हैं। राज्य बार काउंसिल को इस आशय का पत्र बार काउंसिल आफ इंडिया भेज सकता है, लेकिन जिला बार एसोसिएशनों को चुनाव रोकने के लिए निर्देश देने का बार काउंसिल को कोई अधिकार नहीं है।

न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन तथा न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने वाराणसी निवासी अधिवक्ता मोहम्मद आरिफ सिद्धीकी की याचिका निस्तारित करते हुए यह टिप्पणी की है। साथ ही बनारस बार एसोसिएशन के सत्र 2025-26 का चुनाव नियमानुसार कराने की अनुमति दे दी है तथा बार काउंसिल आफ इंडिया के 25 अक्टूबर 2025 के उस निर्देश को निरस्त कर दिया है जिसमें चुनावों पर अस्थायी रोक लगाते हुए यूपी बार काउंसिल को आदेशित किया गया था कि वह 15 नवंबर 2025 से फरवरी 2026 तक कोई चुनाव नहीं कराए अथवा अधिसूचित होने दे।

याची ने खुद को बनारस बार एसोसिएशन, वाराणसी के चुनाव में अध्यक्ष पद का संभावित उम्मीदवार बताते हुए बार काउंसिल के निर्देश को अवैधानिक बताया था। हाई कोर्ट ने कहा है कि चूंकि स्टेट बार काउंसिल के चुनाव भी अधिसूचित है, इसलिए बार एसोसिएशन के चुनावों का शेड्यूल करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि यूपी बार काउंसिल के लिए शेड्यूल चुनाव तिथि से कोई टकराव न हो। दोनों चुनावों के बीच 10 दिन का अंतराल हो।

याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पांडे व अधिवक्ता बैरिस्टर सिंह ने पैरवी की। विजय पाल सिंह तोमर बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया ( रिट पिटीशन(सिविल) नंबर 1066 ऑफ 2025) में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। यूपी बार काउंसिल के वकील ने 18 नवंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी देते हुए बताया कि एम. वर्धन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में कहा गया है कि आदेश राज्य बार काउंसिल के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर चुनाव कराने के विवाद से संबंधित है न कि जिला बार एसोसिएशन के चुनाव के संबंध में। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव उनके अपने उपनियमों से होते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से अधिवक्ता अधिनियम की धारा 7 (जी) की ओर कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया गया जो यह प्रविधान करता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया राज्य बार काउंसिलों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण कर सकता है।