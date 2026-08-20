मारपीट के 46 वर्ष पुराने मामले में 90 वर्षीय बुजुर्ग को इलाहाबाद HC से राहत, सजा जेल में भुगती गई अवधि तक सीमित

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्ष 1980 में जमीन से जुड़े विवाद में हुई मारपीट में दोषी ठहराए गए 90 वर्षीय बुजुर्ग को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी की एकलपीठ ने अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए सजा जेल में भुगती गई अवधि तक सीमित कर दी है। साथ ही जमानती को तत्काल मुक्त करने का आदेश दिया है।

हाई कोर्ट में दी गई चुनौती बिजनौर की चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने छह अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 147, 323/149 और 307/149 के तहत दोषी करार देते हुए अलग-अलग सजाएं सुनाई थीं। इनमें अधिकतम सजा एक वर्ष सश्रम कारावास और 200 रुपये जुर्माना था। इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। अपील लंबित रहने के दौरान पांच अपीलार्थियों ठाकुरी, केसरी, लेखा, भगवत सिंह और मेघा का निधन हो गया, जिससे उनकी अपील समाप्त हो गई।