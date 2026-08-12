क्षेत्राधिकार न होने के कारण ट्रेड्स मैन मेट भर्ती से संबंधित याचिका इलाहाबाद HC में खारिज, हिमाचल प्रदेश का था मामला

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा स्थित 9 फील्ड ऑर्डिनेंस डिपो में ट्रेड्स मैन मेट पद से नियुक्ति रद किए जाने के खिलाफ दायर याचिका को क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की एकलपीठ ने यादवेंद्र सिंह की याचिका पर यह आदेश दिया।

आगरा निवासी याची ने डिपो में ट्रेड्समैन मेट पद के लिए आवेदन किया था और चयन के सभी चरण पास किए थे, लेकिन उसके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के आधार पर 15 जून 2017 को उनकी उम्मीदवारी रद कर नियुक्ति पत्र वापस ले लिया गया था। इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। भारत सरकार की ओर से यह कहते हुए आपत्ति की गई कि आदेश देने वाला प्राधिकरण हिमाचल में है। सिर्फ याची के उप्र में रहने मात्र से इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुनवाई का अधिकार नहीं है।