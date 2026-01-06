हाई कोर्ट ने सीलिंग आदेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका की खारिज, अदालत ने कहा- इसमें व्यक्तिगत हित, लाभान्वित 63 और प्रतिवादी सिर्फ एक
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उप्र भूमि सीमा अधिनियम, 1960 के तहत जमीन के सीलिंग आदेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने पाया कि याचिका ...और पढ़ें
विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उप्र भूमि सीमा अधिनियम, 1960 के तहत जमीन के सीलिंग आदेश को चुनौती दी गई थी। कमिश्नर विंध्याचल मंडल मीरजापुर ने 18 जुलाई 2025 को तमाम लोगों की जमीन सीलिंग में डाल दी थी।
कोर्ट ने पाया कि सोनभद्र में जुगैल चोपन निवासी याची जितेंद्र व जगजीवन राम ने पहले भी याचिका दायर की थी, जिसे उन्होंने बाद में वापस ले लिया था और फिर से दायर करने की अनुमति मांगी थी। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली तथा न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने कहा, ‘याचीगण का उद्देश्य जनहित नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत हित है। केवल एक व्यक्ति प्रतिवादी बनाया है, जबकि आवंटन में 63 लोगों को लाभ हुआ है।’
पूर्व में याचीगण द्वारा मुद्दे पर विवाद करने की कोशिश की गई थी तब याचिका को नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया गया था और एकलपीठ ने इसे आगे नहीं बढ़ाने के कारण खारिज कर दिया था, तो इस तरह दी गई स्वतंत्रता के आधार पर जनहित याचिका के रूप में वर्तमान याचिका दायर करना, स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पूर्व याचिका में विवादित आदेश को आठ व्यक्तियों ने चुनौती दी थी।
