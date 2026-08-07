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    हाई कोर्ट ने पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी करने वाले दोषी की सजा घटाई, 39 साल पुराने केस में फैसला

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 10:26 AM (IST)

    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 39 साल पुराने एक मामले में पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी करने वाले 72 वर्षीय राधेश्याम की सजा को काटी गई अवधि तक सीमित कर दिया है। ...और पढ़ें

    इलाहाबाद हाई कोर्ट।

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    विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी करने और धोखे से शारीरिक संबंध बनाने के 39 साल पुराने मामले में दोषी ठहराए गए बुलंदशहर निवासी 72 वर्षीय राधेश्याम की सजा घटाकर उसे काटी जा चुकी अवधि तक सीमित कर दिया है।

    न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी की एकलपीठ ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आइपीसी की धारा 376, 420 और 495 के तहत दोषसिद्धि बरकरार रखी, लेकिन अपीलकर्ता की उम्र और लंबे समय से लंबित अपील को देखते हुए उसे दोबारा जेल नहीं भेजा। अभियोजन कथानक के अनुसार मामला 1984 का है।

    जयराम ने पीड़िता (वादी मुकदमा) के परिवार को बताया कि उसका भतीजा राधेश्याम अविवाहित है और मेरठ की फैक्ट्री में 900 रुपये महीना कमाता है। परिवार के मेरठ जाकर मिलने पर राधेश्याम ने भी खुद को अविवाहित बताया। फरवरी 1984 में हिंदू रीति से विवाह हुआ।

    शादी के बाद करीब चार दिन साथ रहने के दौरान पीड़िता को पता चला कि घर में रह रही अन्य महिला कानूनी पत्नी है। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद पीड़िता ने केस दर्ज कराया। बुलंदशहर की अतिरिक्त सत्र अदालत ने सात फरवरी 1987 को राधेश्याम को धारा 376 में चार साल, 420 और 495 में दो-दो साल कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

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    इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। सह-आरोपित जयराम की अपील के दौरान मृत्यु हो गई थी। बचाव पक्ष ने कहा, राधेश्याम ने पहले ही बिरादरी की परंपरा से तलाक ले लिया था और इसकी जानकारी दे दी थी। राज्य सरकार ने कहा कि नोटरी से बना तलाक विलेख वैध नहीं है।

    हाई कोर्ट ने माना कि पेश किया गया तलाक विलेख कानूनन वैध नहीं था। आरोपित ने खुद माना था कि 1979 में तलाक की कार्यवाही विवादित रही थी। कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह केवल सक्षम अदालत की डिक्री या साबित प्रथा से ही भंग हो सकता है।

    आरोपित को यह पता था कि पहली शादी भंग नहीं हुई, फिर भी उसने तथ्य छिपाकर दूसरी शादी की। इसलिए धारा 376 और 495 के तहत अपराध बनता है।

    हालांकि दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए कोर्ट ने कहा कि बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 70 से अधिक के बुजुर्ग को दोबारा जेल भेजना न्यायोचित नहीं होगा। सजा को पहले काटी जा चुकी अवधि तक सीमित कर दिया गया। इस प्रकार हाई कोर्ट ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया।

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