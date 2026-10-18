राजस्थान परिवहन को UP में रजिस्टर्ड बस की RC सस्पेंड करने का अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट

विधि संवाददाता, प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश में पंजीकृत बस का पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) राजस्थान का परिवहन प्राधिकरण निलंबित नहीं कर सकता। कोर्ट ने बस संचालक दिनेश सिंह सिकरवार की याचिका स्वीकार करते हुए राजस्थान परिवहन प्राधिकरण की ओर से 12 फरवरी को जारी नोटिस रद कर दिया है।

न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। याची उत्तर प्रदेश में पंजीकृत बस का मालिक है। राजस्थान परिवहन प्राधिकरण ने बस की आरसी निलंबित कर इसकी जानकारी एनआइसी पोर्टल पर दर्ज कर दी थी।

याची ने इस कार्रवाई को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। राजस्थान सरकार की ओर से दलील दी गई कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धाराओं 53 और 55 के तहत पंजीकरण प्राधिकरण को आरसी निलंबित करने का अधिकार है।