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वाराणसी दालमंडी मकान ध्वस्तीकरण मामला: इलाहाबाद HC ने अधिकारियों के विरोधाभासी बयानों पर उठाए सवाल

By Suresh pandey Edited By: Brijesh Srivastava
Updated: Thu, 27 Aug 2026 08:04 PM (IST)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के दालमंडी में मकान गिराने की कार्रवाई पर अधिकारियों के विरोधाभासी दावों पर हैरानी जताई है। कोर्ट में अगली सुनवाई 22 सितंबर 2026 को होगी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय। की फाइल फोटो।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय। की फाइल फोटो।

HighLights

  1. कहा कि तीनों अधिकारियों के हलफनामों में स्पष्ट नहीं कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई किसने की

  2. कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले को तीनों हलफनामों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया  

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के दालमंडी स्थित एक मकान के ध्वस्तीकरण को लेकर सरकारी अधिकारियों के विरोधाभासी बयानों पर आश्चर्य व्यक्त किया है। न्यायमूर्ति विकास बुधवार की एकलपीठ ने कहा कि तीनों अधिकारियों के हलफनामों का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई किसने की।

कोर्ट ने कहा कि एक अधिकारी ने ध्वस्तीकरण के समय मौके पर मौजूद रहने की बात स्वीकार की है, जबकि अन्य अधिकारी कार्रवाई की जिम्मेदारी से इनकार कर रहे हैं। कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले जावेद आलम को तीनों हलफनामों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई 22 सितंबर 2026 को निर्धारित की है।

याची ने अवमानना याचिका दायर की है। आरोप है कि हाई कोर्ट के सात मई 2026 के आदेश के बावजूद 11 जून को उसके मकान को गिरा दिया गया। कोर्ट के आदेश में नगर निगम को नई समिति गठित कर मकान का निरीक्षण करने और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था।

कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पूरी प्रक्रिया पूरी होने तक मकान और संबंधित दुकान के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाए। याची का कहना है कि उसने पहली जून को अपना जवाब दाखिल किया था, लेकिन उस पर कोई आदेश पारित किए बिना ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई।

कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि क्या 11 जून को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जिला प्रशासन या किसी सरकारी विभाग ने कराई थी। नगर निगम के अधिकारी ने हलफनामे में कहा कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में नई समिति गठित की गई थी। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि मकान ध्वस्त नहीं किया गया, बल्कि कार्रवाई किसी अन्य विभाग ने की।

लोक निर्माण विभाग के अधिकारी ने कहा कि ध्वस्तीकरण 11 जून को दालमंडी रोड के चौड़ीकरण के दौरान हुआ था, जबकि तीसरे अधिकारी ने दावा किया कि कोई ध्वस्तीकरण कार्रवाई नहीं की गई और मकान का जर्जर हिस्सा स्वतः गिर गया। इन विरोधाभासों पर कोर्ट ने हैरानी जताई है।

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