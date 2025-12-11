लापता सब इंस्पेक्टर को मृत मान लेने संबंधी रिपोर्ट पर Allahabad HC गंभीर, अलीगढ़ के SSP के हलफनामे पर उठाए सवाल

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलीगढ़ में निलंबन के बाद कथित तौर लापता सब-इंस्पेक्टर अनुज कुमार को मृत मान लेने संबंधी एसएसपी के हलफनामे को ‘गंभीर’ और ‘अहम’ मुद्दा मानते हुए उनकी मां की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को आपराधिक याचिका में बदलने का निर्देश दिया है। प्रकरण में अगली सुनवाई 16 दिसंबर, 2025 को प्राथमिकता के आधार पर होगी।

न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ ने प्रकरण में पुलिस की जांच पर गहरा शक जताया है। खास तौर पर इस बात को लेकर अचरज व्यक्त किया है कि इलाके के सभी जरूरी सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए थे।

एसआइ अनुज कुमार 17 सितंबर 2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा निलंबित किए जाने के तुरंत बाद ‘लापता’ हो गए थे। सब इंस्पेक्टर की मां ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में आरोप लगाया था कि बेटे को आखिरी बार पुलिस इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के साथ देखा गया था।

पुलिस ने हाई कोर्ट के सामने बताया कि रेलवे ट्रैक पर मिली अनजान लाश उप निरीक्षक अनुज की हो सकती है। हाई कोर्ट ने पुलिस के इस तर्क पर कड़ी आपत्ति जताई कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में कोई भी जरूरी फुटेज कैप्चर नहीं हुआ।

कोर्ट ने कहा, ‘हर सीसीटीवी कैमरा जो घटना को कैप्चर कर सकता था, उसे खराब बताया गया है। इसे सिर्फ टेक्निकल गड़बड़ी नहीं माना जा सकता। यह देखा जाना चाहिए कि क्या उस जगह का मालिक सबूतों को नष्ट करने वाले के साथ मिला हुआ हो सकता है?’ सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से एसएसपी का अनुपालन हलफनामा दायर किया गया, जिसमें कहा है रेलवे ट्रैक पर लाश मिली है।