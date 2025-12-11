Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लापता सब इंस्पेक्टर को मृत मान लेने संबंधी रिपोर्ट पर Allahabad HC गंभीर, अलीगढ़ के SSP के हलफनामे पर उठाए सवाल

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 08:07 PM (IST)

    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलीगढ़ में लापता सब-इंस्पेक्टर अनुज कुमार को मृत मान लेने के मामले में एसएसपी के हलफनामे पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने बंदी प्रत्यक ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लापता सब इंस्पेक्टर के मामले में यूपी पुलिस की रिपोर्ट पर सवाल उठाए।

    विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलीगढ़ में निलंबन के बाद कथित तौर लापता सब-इंस्पेक्टर अनुज कुमार को मृत मान लेने संबंधी एसएसपी के हलफनामे को ‘गंभीर’ और ‘अहम’ मुद्दा मानते हुए उनकी मां की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को आपराधिक याचिका में बदलने का निर्देश दिया है। प्रकरण में अगली सुनवाई 16 दिसंबर, 2025 को प्राथमिकता के आधार पर होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ ने प्रकरण में पुलिस की जांच पर गहरा शक जताया है। खास तौर पर इस बात को लेकर अचरज व्यक्त किया है कि इलाके के सभी जरूरी सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए थे।

    एसआइ अनुज कुमार 17 सितंबर 2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा निलंबित किए जाने के तुरंत बाद ‘लापता’ हो गए थे। सब इंस्पेक्टर की मां ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में आरोप लगाया था कि बेटे को आखिरी बार पुलिस इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के साथ देखा गया था।

    पुलिस ने हाई कोर्ट के सामने बताया कि रेलवे ट्रैक पर मिली अनजान लाश उप निरीक्षक अनुज की हो सकती है। हाई कोर्ट ने पुलिस के इस तर्क पर कड़ी आपत्ति जताई कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में कोई भी जरूरी फुटेज कैप्चर नहीं हुआ।

    कोर्ट ने कहा, ‘हर सीसीटीवी कैमरा जो घटना को कैप्चर कर सकता था, उसे खराब बताया गया है। इसे सिर्फ टेक्निकल गड़बड़ी नहीं माना जा सकता। यह देखा जाना चाहिए कि क्या उस जगह का मालिक सबूतों को नष्ट करने वाले के साथ मिला हुआ हो सकता है?’ सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से एसएसपी का अनुपालन हलफनामा दायर किया गया, जिसमें कहा है रेलवे ट्रैक पर लाश मिली है।

    हाई कोर्ट से अनुरोध किया गया कि इसे लापता अधिकारी की लाश मान लिया जाए। हलफनामे में एसआइ को ‘अपहृत सब-इंस्पेक्टर’ बताया गया है। कोर्ट ने कहा-लाश के बारे में रिपोर्ट ‘बहुत अस्पष्ट’ है। वैसे इस स्टेज पर तथ्यों पर विस्तार से टिप्पणी नहीं की जा सकती लेकिन पुलिस की कहानी को बिना ‘गहरी जांच’ सीधे तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।