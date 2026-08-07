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    शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किए जाने में स्पष्टता नहीं: हाई कोर्ट

    By Digital Desk Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 10:38 AM (GMT+05:30)

    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिना स्थान चिह्नित किए शराब दुकान का लाइसेंस देने पर आबकारी आयुक्त को 12 अगस्त को शराब नीति के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    HighLights

    1. हाई कोर्ट ने शराब लाइसेंस नीति पर जताई चिंता।

    2. आबकारी आयुक्त को 12 अगस्त को तलब किया गया।

    3. बिना स्थान चिह्नित किए लाइसेंस पर सवाल।

    विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में बिना स्थान चिह्नित किए शराब दुकान का लाइसेंस देने के मामले को गंभीरता से लिया है और आबकारी आयुक्त को शराब नीति के साथ 12 अगस्त को हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया और न्यायमूर्ति विनय सरन की खंडपीठ ने आगरा के विजय कुमार कुलश्रेष्ठ की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बार-बार शराब की दुकानों के लाइसेंस बिना यह स्पष्ट किए जारी किए जाते रहे हैं कि दुकान किस विशिष्ट स्थान पर स्थापित की जानी है।

    याची की तरफ से अधिवक्ता श्रीकृष्ण शुक्ल ने बहस की। खंडपीठ ने शराब की दुकानों के लाइसेंस देने की मौजूदा नीति पर सवाल उठाया है। याची ने कोर्ट में शिकायत की थी कि उनके घर के ठीक सामने शराब की दुकान खोल दी गई है, इससे उन्हें परेशानी हो रही है।

    इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने समय-समय पर कई आदेश पारित किए। कोर्ट के बीते 21 मई के आदेश के अनुपालन में आगरा के जिला आबकारी अधिकारी कृष्ण पाल यादव व्यक्तिगत हलफनामे के साथ पेश हुए थे।

    उस दिन अधिकारियों ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि याची के घर के सामने शराब दुकान को तुरंत बंद कर दिया जाएगा। अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्तिकेय सरन के अनुरोध पर मामले को छह जुलाई के लिए स्थगित कर दिया गया था। कोर्ट ने यह भी इस निर्देश दिया था कि उस दिन भी वही अधिकारी उपस्थित रहें। राज्य सरकार की तरफ से स्थायी अधिवक्ता राजेश कुमार पाल ने भी पैरवी की।

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