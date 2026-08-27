Allahabad HC : कर्ज चुकाने के बाद बैंक से धोखाधड़ी मामले में आपराधिक कार्यवाही हाई कोर्ट ने रद की
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बैंक का कर्ज चुकाने के बाद धोखाधड़ी के मामले में चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द कर ...और पढ़ें
HighLights
कोर्ट ने कहा- ऋण की पूरी राशि वापस हो चुकी है, दोषसिद्धि की संभावना बेहद कम
याची के खिलाफ गाजियाबाद की कोतवाली में 2004 में दर्ज हुआ था धोखाधड़ी का केस
विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बैंक का पूरा कर्ज चुकाए जाने और दोषसिद्धि की संभावना बेहद कम होने के आधार पर वर्ष 2004 में दर्ज बैंक धोखाधड़ी के मामले में चल रही आपराधिक कार्यवाही रद कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने बिजेन्द्र जैन की याचिका पर दिया है।
याची के खिलाफ 14 जनवरी 2004 को थाना कोतवाली, जिला गाजियाबाद में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि बैंक अधिकारियों से मिलीभगत और फर्जी दस्तावेजों के जरिए खाते खोलकर बैंक से ऋण दिलाया गया, जिससे बैंक को आर्थिक नुकसान हुआ।
याची की ओर से अधिवक्ता अपूर्व हजेला ने दलील दी कि बैंक ने विवाद की वास्तविक स्थिति जानने के लिए जांच समिति गठित की थी। समिति ने 23 अगस्त 2010 को विस्तृत रिपोर्ट दी। इसके आधार पर बैंक की प्रशासनिक समिति ने मामले के समझौते का प्रस्ताव पारित किया। मई 2011 में बैंक की ओर से भी मामले को कंपाउंड करने के लिए अदालत में आवेदन दाखिल किया गया था।
अधिवक्ता के अनुसार याची ने फर्म का पूरा बकाया 18 मई 2015 को चुका दिया, जिसके बाद ऋण पूरी तरह समाप्त हो गया। बैंक के अधिवक्ता ने भी पूरी ऋण राशि चुकाए जाने के तथ्य को स्वीकार किया है। कोर्ट ने कहा कि ऋण की पूरी राशि वापस हो चुकी है और दोषसिद्धि की संभावना बेहद कम है। ऐसे में आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
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