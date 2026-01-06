Language
    पेशकार को मकान का कब्जा दिलाने पर सिविल जज और राजस्व अधिकारियों पर कार्रवाई, HC ने विभागीय कार्रवाई का दिया आदेश

    By Jagran News Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 01:14 AM (IST)

    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिद्धार्थ नगर के सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के खिलाफ दुर्भाग्यपूर्ण अवैध कार्यवाही के लिए विभागीय जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने प ...और पढ़ें

    विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिद्धार्थ नगर जिला अदालत के सिविल जज कनिष्ठ श्रेणी के खिलाफ दुर्भाग्यपूर्ण अवैध कार्यवाही करने पर विभागीय जांच शुरू करने के लिए पत्रावली मुख्य न्यायाधीश को भेज दी है। संबंधित पेशकार के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा पेशकार के पक्ष में याची व परिवार को बेदखल कर मकान का कब्जा दिलाने में तहसीलदार बांसी व राजस्व टीम ने प्रशासनिक शक्ति का दुरुपयोग किया और दुर्भाग्यपूर्ण कार्य किया जिसकी जांच की जानी चाहिए।

    कोर्ट ने मकान से बेदखल याची सोनी व अन्य हिस्सेदारों को 48 घंटे में मकान का कब्जा सौंपने का आदेश दिया है। पेशकार को निर्देश दिया है कि वह एक सप्ताह में याची को परेशान करने व अवैध बेदखली करने के एवज में एक लाख रुपये बतौर मुआवजा भुगतान करें। कोर्ट ने कहा यदि आदेश का पालन नहीं होता तो वसूली कार्यवाही कर एक माह के भीतर मुआवजे का याची को भुगतान कराया जाए।

    अविभाजित पैतृक मकान का एक हिस्सा खरीदा

    यह आदेश न्यायमूर्ति एम के गुप्ता तथा न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने खेसराहा थाना क्षेत्र की सोनी की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। पेशकार ने याची महिला के पति व उसके एक भाई से अविभाजित पैतृक मकान का एक हिस्सा खरीद लिया। मकान पर कब्जे की कोशिश नाकाम होने पर सिविल वाद दायर कर तारीख पर तारीख लगवाते हुए एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त कर लिया।

    तहसीलदार ने कब्जा दिलाने के लिए राजस्व टीम बना दी। एस पी सिद्धार्थ नगर को पत्र लिखकर पुलिस बल व राजस्व टीम के जरिए जबरन मकान पर याची परिवार को बेदखल कर कब्जा ले लिया। जिसपर महिला ने हाई कोर्ट की शरण ली। याची ने कहा बिना उसे सुने एकपक्षीय आदेश से अवैध कब्जा लिया गया है, उसे कब्जा वापस दिलाया जाय और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाय।